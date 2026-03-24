Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии

Вечером 24 марта рашисты совершили атаку с использованием дронов на западные и центральные области Украины.

Как отмечает источник, пострадал Центральный стадион в Житомире, где играет местная команда «Полесье». Удар пришелся на зону между трибуной и сектором 18 (сектор, расположенный рядом с ультрас).

«Полесье» в настоящее время занимает третье место в чемпионате Украины по футболу, имея в активе 42 очка и отставая от лидеров УПЛ на пять очков.

