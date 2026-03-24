Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Верес проведет паузу в чемпионате без двух легионеров
24 марта 2026, 18:37
«Красно-черные» настроены прервать серию неудач

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Вереса» начнут подготовку к календарному матчу 22-го тура УПЛ с «Полесьем» 26 марта.

Подопечные Олега Шандрука настраиваются именно в Житомире прервать серию неудачных выступлений в чемпионате.

На 28 марта запланирован спарринг с «Кудровкой».

«Вересу» не смогут помочь в эти дни два легионера: вратарь Андрей Кожухар, которого вызвали в сборную Молдовы на мартовские международные матчи, и бразильский полузащитник Гильерме Байя, который получил травму в календарном матче 21-го тура с «Колосом».

Пока что в активе футболистов «Вереса» 22 очка, и они занимают 11-е место в чемпионате. В Житомире они сыграют с «Полесьем» 5 апреля.

Ранее главный тренер «Вереса» прокомментировал поражение от «Колоса».

По теме:
Результативный матч. Кудровка в спарринге обыграла Зарю
ФК Кудровка: «Мы готовы поддерживать инициативы президентов»
Полтава определилась с планами на паузу в чемпионате
Верес Ровно Олег Шандрук Кудровка Гильерме Байя Андрей Кожухарь инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Звездный футболист потратил $4,5 млн на модель OnlyFans
Футбол | 24 марта 2026, 18:40 1
ФОТО. Звездный футболист потратил $4,5 млн на модель OnlyFans
ФОТО. Звездный футболист потратил $4,5 млн на модель OnlyFans

Виктор Дьекереш оказался в центре громкого скандала

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь обратилась в УАФ после заявления Буткевича и Усика
Футбол | 24 марта 2026, 10:17 102
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь обратилась в УАФ после заявления Буткевича и Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь обратилась в УАФ после заявления Буткевича и Усика

Киевский клуб поддержал «волков» после серии скандальных ситуации в украинском футболе

Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 24.03.2026, 09:45
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Футбол | 24.03.2026, 06:00
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Лидер украинского юниорского тенниса сменил спортивное гражданство
Теннис | 24.03.2026, 16:54
Лидер украинского юниорского тенниса сменил спортивное гражданство
Лидер украинского юниорского тенниса сменил спортивное гражданство
Популярные новости
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 53
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 3
Футбол
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 13
Футбол
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
22.03.2026, 17:26 6
Биатлон
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23.03.2026, 19:49 23
Футбол
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 4
Футбол
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
24.03.2026, 08:23
Бокс
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
22.03.2026, 20:24 31
Футбол
