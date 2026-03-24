Верес проведет паузу в чемпионате без двух легионеров
«Красно-черные» настроены прервать серию неудач
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Вереса» начнут подготовку к календарному матчу 22-го тура УПЛ с «Полесьем» 26 марта.
Подопечные Олега Шандрука настраиваются именно в Житомире прервать серию неудачных выступлений в чемпионате.
На 28 марта запланирован спарринг с «Кудровкой».
«Вересу» не смогут помочь в эти дни два легионера: вратарь Андрей Кожухар, которого вызвали в сборную Молдовы на мартовские международные матчи, и бразильский полузащитник Гильерме Байя, который получил травму в календарном матче 21-го тура с «Колосом».
Пока что в активе футболистов «Вереса» 22 очка, и они занимают 11-е место в чемпионате. В Житомире они сыграют с «Полесьем» 5 апреля.
Ранее главный тренер «Вереса» прокомментировал поражение от «Колоса».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
