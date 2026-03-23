ШАНДРУК: «Понимаю недовольство результатами. Но я другой формулы не знаю»

Украина. Премьер лига
23 марта 2026, 12:17
Главный тренер «Вереса» прокомментировал поражение от «Колоса»

НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал поражение от ковалевского «Колоса» (0:1) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Во-первых, это реакция на прошлый матч. Во-вторых, у нас есть тренировочный процесс. Мы видим работу футболистов на тренировках и принимаем решение о стартовом составе непосредственно перед игрой. Это касается выбора стартового состава.

Что касается замен в перерыве – игра была довольно напряженной. Один микроэпизод мог повлиять на решение арбитра. А Сергей Корнийчук был на желтой карточке. Поэтому приняли решение заменить его на Максима Смияна. Что касается Фабрисио, мы знаем его потенциал, видели его – ему нужно еще время для адаптации. Да, нам нужен результат уже сейчас, но сегодня он этого не давал. Поэтому была замена.

Что касается Гильерме – врач сказал, что у него ушиб. Конечно, если игрок жалуется на боль и не может продолжать игру – мы не можем оставить его на поле.

Впереди у нас международная пауза. Сейчас дадим игрокам отдохнуть, всем сейчас нужна определенная перезагрузка. А с четверга возобновляем тренировочный процесс. Уже со следующей недели стартует подготовка конкретно к игре с «Полесьем».

Я понимаю недовольство результатами. Но у клуба есть определенная стратегия. Мы тоже должны это понимать и набраться терпения. Назовите мне хоть одного игрока линии атаки, который играл за нас в прошлом сезоне. Понимаете, о чем речь?

Поверьте, эта картина никого не радует: ни игроков, ни тренера, ни болельщиков в первую очередь. Но другой формулы я не знаю. У этих игроков есть определенные качества, но наша лига достаточно конкурентная и контактная. И к этому нужно привыкать. И делать это через тренировочный процесс. Другой формулы я не знаю. Я достаточно давно уже тренирую, чтобы понимать, что улучшение качеств — физических, ментальных, технических — происходит только в тренировочном процессе. Поэтому наша задача сегодня — собраться в четверг и продолжать усердно работать. Вот и все».

чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Верес - Колос Олег Шандрук пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
