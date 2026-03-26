Решение принято. Украинская Премьер-лига пошла на неожиданные изменения

В Украинской Премьер-лиге приняли важное решение: дирекция организации покидает Дом футбола, чтобы получить большую автономию и выйти из прямого подчинения Украинской ассоциации футбола.

Процесс уже запущен и, по словам Игоря Бурбаса, необратим. Сотрудники УПЛ ищут новый офис, на аренду которого клубы готовы выделить дополнительные средства. Кроме того, летом рассмотрят возможность перевезти студию УПЛ ТВ из Винников, что свидетельствует о стремлении лиги к новым стандартам работы.

Ранее Геннадий Буткевич и Александр Усик попросили навсегда дисквалифицировать Дениса Шурмана.