Источник: врачи Реала перепутали колени Мбаппе во время обследования

Медицинский персонал мадридского «Реала» перепутал колени французского нападающего Килиана Мбаппе во время медицинского обследования, сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, когда 27-летний футболист получил травму, врачи королевского клуба осмотрели его правое колено и сказали, что все в порядке, хотя на самом деле травмирована была левая нога игрока.

Из-за этого форвард вернулся в игру за клуб, что усугубило его повреждение.

В сезоне 2025/26 Килиан Мбаппе провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 38 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.