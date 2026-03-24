  4. Источник: врачи Реала перепутали колени Мбаппе во время обследования
24 марта 2026, 19:08 |
Источник: врачи Реала перепутали колени Мбаппе во время обследования

Курьез в лагере королевского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Медицинский персонал мадридского «Реала» перепутал колени французского нападающего Килиана Мбаппе во время медицинского обследования, сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, когда 27-летний футболист получил травму, врачи королевского клуба осмотрели его правое колено и сказали, что все в порядке, хотя на самом деле травмирована была левая нога игрока.

Из-за этого форвард вернулся в игру за клуб, что усугубило его повреждение.

В сезоне 2025/26 Килиан Мбаппе провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 38 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Реал Мадрид Килиан Мбаппе травма колена чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма врачи
Дмитрий Вус Источник: RMC Sport
