Источник: врачи Реала перепутали колени Мбаппе во время обследования
Курьез в лагере королевского клуба
Медицинский персонал мадридского «Реала» перепутал колени французского нападающего Килиана Мбаппе во время медицинского обследования, сообщает издание RMC Sport.
По информации источника, когда 27-летний футболист получил травму, врачи королевского клуба осмотрели его правое колено и сказали, что все в порядке, хотя на самом деле травмирована была левая нога игрока.
Из-за этого форвард вернулся в игру за клуб, что усугубило его повреждение.
В сезоне 2025/26 Килиан Мбаппе провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 38 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
