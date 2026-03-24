Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МБАППЕ: «Не собираюсь менять подход к подготовке»
Испания
24 марта 2026, 05:59 | Обновлено 24 марта 2026, 06:00
246
0

МБАППЕ: «Не собираюсь менять подход к подготовке»

Нападающий прокомментировал плотный игровой календарь перед чемпионатом мира

24 марта 2026, 05:59 | Обновлено 24 марта 2026, 06:00
246
0
МБАППЕ: «Не собираюсь менять подход к подготовке»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал плотный игровой календарь перед чемпионатом мира 2026 года.

«Никаких проблем нет. Я видел, что люди обсуждают чемпионат мира. Я участвовал в двух мировых первенствах: один выиграл, на другом дошел до финала. Как я готовился к чемпионатам? Играл каждый матч за свой клуб.

Я четко понимаю, что хочу выходить на поле в каждой игре за «Реал». Не собираюсь менять подход к подготовке. Я мог бы сказать: «Лучше отдохну дома», но это бессмысленно.

К двум последним чемпионатам мира я готовился максимально серьезно: играл, забивал, выигрывал титулы и боролся до последней минуты за свой клуб. В этом году собираюсь сделать то же самое, чтобы подойти к турниру в наилучшей форме. Я хочу снова победить», – приводит слова Мбаппе AS.

По теме:
Президент Реала лично вмешался в переговоры со звездным игроком
Килиан МБАППЕ: «Привыкли к тому, что люди говорят вещи, не проверяя их»
Звезда Полесья – о новичке сборной: «Между собой называем его лошадкой»
Килиан Мбаппе Реал Мадрид сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Михаил Олексиенко Источник: AS
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Футбол | 23 марта 2026, 10:43 54
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал

Футболисту предлагают бессрочный контракт

МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Футбол | 23 марта 2026, 09:56 7
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»

Тренер мог покинуть «Днепр» сразу после финала Лиги Европы

Левандовски сделал тревожное заявление о своем будущем в Барселоне
Футбол | 24.03.2026, 04:48
Левандовски сделал тревожное заявление о своем будущем в Барселоне
Левандовски сделал тревожное заявление о своем будущем в Барселоне
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Футбол | 23.03.2026, 07:31
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ обратился к УАФ и требует наказать арбитра
Футбол | 23.03.2026, 21:23
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ обратился к УАФ и требует наказать арбитра
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ обратился к УАФ и требует наказать арбитра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
23.03.2026, 07:42
Футбол
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
22.03.2026, 17:26 6
Биатлон
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
22.03.2026, 07:41 1
Футбол
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
22.03.2026, 18:49 11
Бокс
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23.03.2026, 19:49 14
Футбол
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 13
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12 1
Другие виды
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем