МБАППЕ: «Не собираюсь менять подход к подготовке»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал плотный игровой календарь перед чемпионатом мира 2026 года.

«Никаких проблем нет. Я видел, что люди обсуждают чемпионат мира. Я участвовал в двух мировых первенствах: один выиграл, на другом дошел до финала. Как я готовился к чемпионатам? Играл каждый матч за свой клуб.

Я четко понимаю, что хочу выходить на поле в каждой игре за «Реал». Не собираюсь менять подход к подготовке. Я мог бы сказать: «Лучше отдохну дома», но это бессмысленно.

К двум последним чемпионатам мира я готовился максимально серьезно: играл, забивал, выигрывал титулы и боролся до последней минуты за свой клуб. В этом году собираюсь сделать то же самое, чтобы подойти к турниру в наилучшей форме. Я хочу снова победить», – приводит слова Мбаппе AS.