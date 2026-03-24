Первая лига. Победа Буковины, дебюты Ковальца, Григорчука и Коваля

Предлагаем вашему вниманию обзор наиболее интересных моментов, которые cостоялись в матчах 19-го тура Первой лиги.

Лидер тура

«Буковина», которая на паузу ушла в качестве явного лидера, подтвердила свой статус. Команда из Черновцов второй круг этого сезона Первой лиги начала с уверенной победы. «Буковина» победила на выезде «Викторию» со счетом 3:1.

Особого внимания заслуживает первый гол этой встречи в исполнении Вадима Витенчука на 19-й минуте. Футболист «Буковины» классно обработал мяч и с дальней дистанции отправил его в девятку ворот соперника. Таким образом, дебютный гол в 2026-м году в рамках Первой лиги получился очень красивым и эффектным!

С 51 очком «Буковина» продолжает уверенно лидировать в Первой лиге.

«Засуха» тура

Две нулевые ничьи были зафиксированы в этом туре. Со счетом 0:0 завершились поединки «Агробизнес» – «Нива» и «Прикарпатье» – «Левый Берег».

Отметим, что «Левый Берег» с 40 очками в активе остался на третьей позиции в Первой лиге.

Гол тура

«Чернигов» после матча с «Феникс-Мариуполем» в Кубке Украины на этот раз встретился с приазовцами в рамках чемпионата. Если в кубковой встрече черниговцы победили по пенальти, то в этом противостоянии они проиграли с разгромным счетом 1:4.

Стоит выделить очень красивый гол в исполнении Павла Ориховского в дебюте второй половины поединка. «Десятка» мариупольской команды мастерски исполнил штрафной, отправив мяч в девятку. Этот гол позволил гостям сделать хороший для себя задел и выиграть в итоге встречу.

Дебюты тура

«Черноморец» выиграл на своем поле у ФК ЮКСА со счетом 1:0. Гол в активе капитана одесской команды Алексея Хобленко.

В этом матче уже в третий раз в карьере дебютировал в качестве главного тренера «Черноморца» Роман Григорчук, для которого первый после возвращения в Одессу поединок стал победным. Также впервые в рамке «моряков» сыграл известный украинский вратарь Максим Коваль. Для экс-голкипера «Динамо» эта встреча также оказалась удачной. Он в ней не пропустил и внес свою лепту в викторию одесской команды.

«Моряки» после этой победы с 41 очком в активе идут на втором месте в Первой лиге.

Характер тура

«Металлург» победил в домашнем противостоянии с «Ворсклой» со счетом 2:0. Цену виктории запорожцев придает тот факт, что им удалось обыграть именитого соперника.

Также интересно, что удачно дебютировал в качестве главного тренера «металлургов» опытный Сергей Ковалец, который сумел правильно настроить свою команду на победный результат. Стоит добавить, что для «Металлурга» это только вторая победа в этой кампании.

Сенсация тура

«Ингулец» на своем поле проиграл «Подолью» со счетом 0:3. С 38-й минуты команда из Петрово играла в меньшинстве. И гости из Хмельницкого воспользовались численным превосходством. Подопечные Василия Кобина пропустили сначала «гол в раздевалку» от Владимира Рудюка, а затем в дебюте второго тайма от Антона Демченко и Ростислава Барана.

Дубль тура

«Пробий» со счетом 1:2 проиграл домашнюю встречу «Металлисту». На гол от Андрея Близниченко харьковчане ответили дублем в исполнении Александра Цвиренко, который своими забитыми мячами и принес викторию клубу из Харькова. Для «Металлиста» это пятая виктория в этом сезоне.

Первая лига. 19 тур

«Виктория» – «Буковина» – 1:3

Голы: Шпыренок, 56 – Витенчук, 19, Безуглый, 67, Дахновский, 83 (с пенальти).

«Агробизнес» – «Нива» – 0:0

«Чернигов» – «Феникс-Мариуполь» – 1:4

Голы: Новиков, 34 – Сидоренко, 15, Ременяк, 26, Ориховский, 48, Синица, 87.

«Прикарпатье» – «Левый Берег» – 0:0

«Черноморец» – ЮКСА – 1:0

Гол: Хобленко, 70.

«Металлург» – «Ворскла» – 2:0

Голы: Иродовский, 48 (с пенальти), Сейтхалилов, 69.

«Ингулец» – «Подолье» – 0:3

Голы: Рудюк, 45+1, Демченко, 53, Баран, 56.

Удаление: Банык, 38 («Ингулец»).

«Пробий» – «Металлист» – 1:2

Голы: Близниченко, 63 – Цвиренко, 59, 66.

Удаление: Радульский, 76 («Пробий»).