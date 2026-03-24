  4. Первая лига. Победа Буковины, дебюты Ковальца, Григорчука и Коваля
Украина. Первая лига
24 марта 2026, 15:55
310
0

Первая лига. Победа Буковины, дебюты Ковальца, Григорчука и Коваля

После зимнего перерыва состоялись поединки Первой лиги

ФК Черноморец

Предлагаем вашему вниманию обзор наиболее интересных моментов, которые cостоялись в матчах 19-го тура Первой лиги.

Лидер тура

«Буковина», которая на паузу ушла в качестве явного лидера, подтвердила свой статус. Команда из Черновцов второй круг этого сезона Первой лиги начала с уверенной победы. «Буковина» победила на выезде «Викторию» со счетом 3:1.

Особого внимания заслуживает первый гол этой встречи в исполнении Вадима Витенчука на 19-й минуте. Футболист «Буковины» классно обработал мяч и с дальней дистанции отправил его в девятку ворот соперника. Таким образом, дебютный гол в 2026-м году в рамках Первой лиги получился очень красивым и эффектным!

С 51 очком «Буковина» продолжает уверенно лидировать в Первой лиге.

«Засуха» тура

Две нулевые ничьи были зафиксированы в этом туре. Со счетом 0:0 завершились поединки «Агробизнес» – «Нива» и «Прикарпатье» – «Левый Берег».

Отметим, что «Левый Берег» с 40 очками в активе остался на третьей позиции в Первой лиге.

Гол тура

«Чернигов» после матча с «Феникс-Мариуполем» в Кубке Украины на этот раз встретился с приазовцами в рамках чемпионата. Если в кубковой встрече черниговцы победили по пенальти, то в этом противостоянии они проиграли с разгромным счетом 1:4.

Стоит выделить очень красивый гол в исполнении Павла Ориховского в дебюте второй половины поединка. «Десятка» мариупольской команды мастерски исполнил штрафной, отправив мяч в девятку. Этот гол позволил гостям сделать хороший для себя задел и выиграть в итоге встречу.

Дебюты тура

«Черноморец» выиграл на своем поле у ФК ЮКСА со счетом 1:0. Гол в активе капитана одесской команды Алексея Хобленко.

В этом матче уже в третий раз в карьере дебютировал в качестве главного тренера «Черноморца» Роман Григорчук, для которого первый после возвращения в Одессу поединок стал победным. Также впервые в рамке «моряков» сыграл известный украинский вратарь Максим Коваль. Для экс-голкипера «Динамо» эта встреча также оказалась удачной. Он в ней не пропустил и внес свою лепту в викторию одесской команды.

«Моряки» после этой победы с 41 очком в активе идут на втором месте в Первой лиге.

Характер тура

«Металлург» победил в домашнем противостоянии с «Ворсклой» со счетом 2:0. Цену виктории запорожцев придает тот факт, что им удалось обыграть именитого соперника.

Также интересно, что удачно дебютировал в качестве главного тренера «металлургов» опытный Сергей Ковалец, который сумел правильно настроить свою команду на победный результат. Стоит добавить, что для «Металлурга» это только вторая победа в этой кампании.

Сенсация тура

«Ингулец» на своем поле проиграл «Подолью» со счетом 0:3. С 38-й минуты команда из Петрово играла в меньшинстве. И гости из Хмельницкого воспользовались численным превосходством. Подопечные Василия Кобина пропустили сначала «гол в раздевалку» от Владимира Рудюка, а затем в дебюте второго тайма от Антона Демченко и Ростислава Барана.

Дубль тура

«Пробий» со счетом 1:2 проиграл домашнюю встречу «Металлисту». На гол от Андрея Близниченко харьковчане ответили дублем в исполнении Александра Цвиренко, который своими забитыми мячами и принес викторию клубу из Харькова. Для «Металлиста» это пятая виктория в этом сезоне.

Первая лига. 19 тур

«Виктория» – «Буковина» – 1:3
Голы: Шпыренок, 56 – Витенчук, 19, Безуглый, 67, Дахновский, 83 (с пенальти).

«Агробизнес» – «Нива» – 0:0

«Чернигов» – «Феникс-Мариуполь» – 1:4
Голы: Новиков, 34 – Сидоренко, 15, Ременяк, 26, Ориховский, 48, Синица, 87.

«Прикарпатье» – «Левый Берег» – 0:0

«Черноморец» – ЮКСА – 1:0
Гол: Хобленко, 70.

«Металлург» – «Ворскла» – 2:0
Голы: Иродовский, 48 (с пенальти), Сейтхалилов, 69.

«Ингулец» – «Подолье» – 0:3
Голы: Рудюк, 45+1, Демченко, 53, Баран, 56.

Удаление: Банык, 38 («Ингулец»).

«Пробий» – «Металлист» – 1:2
Голы: Близниченко, 63 – Цвиренко, 59, 66.

Удаление: Радульский, 76 («Пробий»).

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 19 16 3 0 45 - 14 28.03.26 15:00 Буковина - Прикарпатье20.03.26 Виктория 1:3 Буковина29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец08.11.25 Буковина 3:0 Металлург Зп 51
2 Черноморец 19 12 5 2 28 - 11 28.03.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Черноморец21.03.26 Черноморец 1:0 ЮКСА29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец 41
3 Левый берег 19 12 4 3 31 - 12 28.03.26 15:00 Чернигов - Левый берег21.03.26 Прикарпатье 0:0 Левый берег28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес12.11.25 Левый берег 1:1 Чернигов 40
4 Ингулец 19 10 6 3 32 - 17 28.03.26 15:00 Ворскла - Ингулец22.03.26 Ингулец 0:3 Подолье30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Буковина 1:1 Ингулец07.11.25 Левый берег 1:0 Ингулец 36
5 Агробизнес 19 10 4 5 21 - 17 28.03.26 15:00 Подолье - Агробизнес20.03.26 Агробизнес 0:0 Нива Тернополь30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес23.11.25 Агробизнес 0:3 Буковина17.11.25 Левый берег 4:1 Агробизнес08.11.25 Чернигов 0:2 Агробизнес 34
6 Прикарпатье 19 7 5 7 24 - 21 28.03.26 15:00 Буковина - Прикарпатье21.03.26 Прикарпатье 0:0 Левый берег29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой 26
7 Нива Тернополь 19 6 6 7 18 - 22 28.03.26 15:00 Нива Тернополь - Пробой20.03.26 Агробизнес 0:0 Нива Тернополь07.12.25 Металлург Зп 2:2 Нива Тернополь30.11.25 Нива Тернополь 0:1 Ингулец16.11.25 Нива Тернополь 0:1 Черноморец09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА 24
8 ЮКСА 19 6 5 8 18 - 21 28.03.26 15:00 ЮКСА - Металлург Зп21.03.26 Черноморец 1:0 ЮКСА30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Нива Тернополь 1:4 ЮКСА 23
9 Ворскла 19 5 6 8 16 - 19 28.03.26 15:00 Ворскла - Ингулец22.03.26 Металлург Зп 2:0 Ворскла29.11.25 Ворскла 3:0 Черноморец22.11.25 ЮКСА 1:1 Ворскла16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла 21
10 Виктория 19 5 4 10 22 - 28 28.03.26 15:00 Металлист - Виктория20.03.26 Виктория 1:3 Буковина28.11.25 Левый берег 3:0 Виктория23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов16.11.25 Прикарпатье 1:1 Виктория08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь 19
11 Феникс-Мариуполь 19 5 4 10 15 - 23 28.03.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Черноморец21.03.26 Чернигов 1:4 Феникс-Мариуполь30.11.25 Феникс-Мариуполь 1:1 ЮКСА23.11.25 Прикарпатье 3:0 Феникс-Мариуполь16.11.25 Феникс-Мариуполь 2:0 Ворскла08.11.25 Виктория 1:2 Феникс-Мариуполь 19
12 Металлист 18 5 4 9 17 - 22 28.03.26 15:00 Металлист - Виктория22.03.26 Пробой 1:2 Металлист30.11.25 Металлист 0:1 Агробизнес22.11.25 Ингулец 3:0 Металлист15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп08.11.25 Металлист 1:1 Черноморец 19
13 Чернигов 18 5 4 9 17 - 24 28.03.26 15:00 Чернигов - Левый берег21.03.26 Чернигов 1:4 Феникс-Мариуполь15.12.25 Чернигов 1:1 Металлург Зп09.12.25 Чернигов 3:0 Пробой29.11.25 Чернигов 1:0 Прикарпатье23.11.25 Виктория 3:0 Чернигов 19
14 Подолье 19 4 5 10 16 - 29 28.03.26 15:00 Подолье - Агробизнес22.03.26 Ингулец 0:3 Подолье29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп22.11.25 Черноморец 4:1 Подолье15.11.25 Подолье 1:2 ЮКСА09.11.25 Подолье 1:1 Ворскла 17
15 Пробой 19 4 4 11 17 - 29 28.03.26 15:00 Нива Тернополь - Пробой22.03.26 Пробой 1:2 Металлист09.12.25 Чернигов 3:0 Пробой29.11.25 Буковина 3:1 Пробой23.11.25 Пробой 0:2 Левый берег09.11.25 Прикарпатье 1:0 Пробой 16
16 Металлург Зп 19 2 5 12 9 - 37 28.03.26 15:00 ЮКСА - Металлург Зп22.03.26 Металлург Зп 2:0 Ворскла15.12.25 Чернигов 1:1 Металлург Зп07.12.25 Металлург Зп 2:2 Нива Тернополь29.11.25 Подолье 3:0 Металлург Зп15.11.25 Металлист 1:0 Металлург Зп 11
Полная таблица

