Пономаренко может пойти по стопам Ярмоленко. Его хочет большой клуб
В Германии следят за украинцем
Инсайдер Экрем Конур сообщил об интересе немецких топ-клубов к украинскому нападающему «Динамо» Матвею Пономаренко.
По его словам, дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг» не просто наблюдают за игроком, а активно ведут скаутинг. Представители клубов уже длительное время анализируют нападающего, регулярно готовя подробные еженедельные отчеты о его форме, прогрессе и игровых характеристиках.
В этом сезоне Пономаренко провел 10 матчей в чемпионате Украины и забил девять голов.
Ранее киевское «Динамо» обнародовало заявление о Матвее Пономаренко, в котором перечислило достижения футболиста.
