Пономаренко может пойти по стопам Ярмоленко. Его хочет большой клуб

Инсайдер Экрем Конур сообщил об интересе немецких топ-клубов к украинскому нападающему «Динамо» Матвею Пономаренко.

По его словам, дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг» не просто наблюдают за игроком, а активно ведут скаутинг. Представители клубов уже длительное время анализируют нападающего, регулярно готовя подробные еженедельные отчеты о его форме, прогрессе и игровых характеристиках.

В этом сезоне Пономаренко провел 10 матчей в чемпионате Украины и забил девять голов.

Ранее киевское «Динамо» обнародовало заявление о Матвее Пономаренко, в котором перечислило достижения футболиста.