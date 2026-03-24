Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пономаренко может пойти по стопам Ярмоленко. Его хочет большой клуб
Германия
24 марта 2026, 20:52 | Обновлено 24 марта 2026, 20:53
1030
2

Пономаренко может пойти по стопам Ярмоленко. Его хочет большой клуб

В Германии следят за украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Инсайдер Экрем Конур сообщил об интересе немецких топ-клубов к украинскому нападающему «Динамо» Матвею Пономаренко.

По его словам, дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг» не просто наблюдают за игроком, а активно ведут скаутинг. Представители клубов уже длительное время анализируют нападающего, регулярно готовя подробные еженедельные отчеты о его форме, прогрессе и игровых характеристиках.

В этом сезоне Пономаренко провел 10 матчей в чемпионате Украины и забил девять голов.

Ранее киевское «Динамо» обнародовало заявление о Матвее Пономаренко, в котором перечислило достижения футболиста.

По теме:
трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ трансферы Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Legioners.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexiy.Kriv
Sport.ua Астанавітесь з трансферами Пономаренко!!!
Ответить
0
DaVinci
Хлопчині дали шанс і він розкрився.  Я б ще на сезон залишив його звісно, бо в ДКтз нападниками біда... Може він і ціну собі б підняв за сезон 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем