  4. Топ-клуб АПЛ попрощается с тренером. Соглашение достигнуто
Англия
24 марта 2026, 20:27 | Обновлено 24 марта 2026, 20:52
Игор Тудор покинет «Тоттенхэм»

Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Хорватский специалист Игор Тудор покинет пост главного тренера «Тоттенхэма». Об этом сообщает TeamTalk.

По информации источника, стороны достигли согласия о преждевременном прекращении сотрудничества. Случилось это после поражения «шпор» от «Ноттингем Форест» (0:3) в матче АПЛ.

Как «жизнеспособные» варианты замены Тудора руководством клуба, которое опасается вылета в Чемпионшип, рассматривается экс-игрок команды Крис Хьютон и Ади Хюттер, последним клубом которого было «Монако».

Ранее сообщалось о том, что Де Дзерби готов возглавить «Тоттенхэм».

Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Игор Тудор Крис Хьютон Ади Хюттер отставка
Даниил Кирияка Источник: TeamTalk
Перший Серед Рівних в бані
Який в біса "лідер" ?
OKs100
Это не топ клуб, а клуб, который одной ногой уже в Чемпионшипе.
AK.228
В шахтер 
