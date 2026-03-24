Топ-клуб АПЛ попрощается с тренером. Соглашение достигнуто

Хорватский специалист Игор Тудор покинет пост главного тренера «Тоттенхэма». Об этом сообщает TeamTalk.

По информации источника, стороны достигли согласия о преждевременном прекращении сотрудничества. Случилось это после поражения «шпор» от «Ноттингем Форест» (0:3) в матче АПЛ.

Как «жизнеспособные» варианты замены Тудора руководством клуба, которое опасается вылета в Чемпионшип, рассматривается экс-игрок команды Крис Хьютон и Ади Хюттер, последним клубом которого было «Монако».

Ранее сообщалось о том, что Де Дзерби готов возглавить «Тоттенхэм».