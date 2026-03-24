Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр КЕМКИН: «Это не та игра, которой можем гордиться»
24 марта 2026, 14:49 |
73
0

Александр КЕМКИН: «Это не та игра, которой можем гордиться»

Вратарь «Кривбасса» прокомментировал победу в матче с «Эпицентром»

24 марта 2026, 14:49 |
73
0
Александр КЕМКИН: «Это не та игра, которой можем гордиться»
ФК Кривбасс. Александр Кемкин

В поединке 21-го тура УПЛ «Кривбасс» на своем поле со счетом 2:1 обыграл «Эпицентр». Впечатлениями о матче поделился голкипер криворожского клуба Александр Кемкин.

– Александр, поздравляю вас с победой. Второй нервный поединок против Эпицентра в этом сезоне. Расскажите, насколько трудно было справиться с соперником?

– Спасибо. Да, у нас с «Эпицентром» очень такие интересные матчи для болельщиков. В концовке хватало моментов. Мы получили три зачетных балла – это самое главное. Но это не та игра, которой можем гордиться. Было очень много ошибок и у команды, и у меня. Но нужно делать выводы и двигаться дальше.

– По вашему мнению, почему команда где-то в конце, возможно, подсела?

– Это правда. Мы контролировали игру, но в конце где-то потеряли свой рисунок. Обладали мячом, но в какой-то момент у нас ухудшился переход из обороны в атаку. И соперник этим воспользовался. Но самое главное, что мы победили.

– Впервые «Кривбасс» сыграл дома в Кривом Роге в этом календарном году. Какое вообще впечатление от домашнего поединка?

– Да, это наша первая домашняя встреча. До этого играли четыре раза на выезде. Конечно, когда выступаем при наших болельщиках, это для нас еще больше мотивация отдавать все на футбольном поле и двигаться вперед. Спасибо им за поддержку.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Эпицентр Каменец-Подольский Александр Кемкин
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
