Решение было принято. Шахов объявил об изменениях в киевском Динамо

01 апреля 2026, 01:32
Андрей покинул пост директора медиадепартамента клуба

ФК Динамо. Андрей Шахов-младший

Андрей Шахов-младший сообщил об изменениях в своей работе в структуре киевского «Динамо».

Функционер подтвердил, что покинул пост директора медиадепартамента клуба, но при этом продолжит выполнять другие обязанности.

«Я сложил полномочия одной из двух должностей в ФК «Динамо» Киев – директора медиадепартамента.

Чтобы избежать лишних слухов, отмечу: я остаюсь действующим пресс-атташе клуба и сосредоточусь на развитии digital-направления», – заявил Шахов-младший.

Ранее киевское «Динамо» на своем официальном сайте сообщило о кадровых изменениях, которые произошли в структуре клуба, а именно в отделе медиадепартамента.

Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
