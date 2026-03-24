ВИДЕО. Гол Довбика в ворота Швеции – драматичный момент Евро-2020

Матч 1/8 финала Евро-2020 между Украиной и Швецией вошел в историю украинского футбола как один из самых эмоциональных и драматичных.

29 июня 2021 года в шотландском Глазго на стадионе Хэмпден Парк команда Андрея Шевченко впервые в своей истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы, одолев шведов со счетом 2:1 после дополнительного времени.

Сине-желтые открыли счет на 27-й минуте, Александр Зинченко завершил отличную комбинацию после передачи Андрея Ярмоленко. Однако еще до перерыва Швеция отыгралась, Эмиль Форсберг нанес удар, после которого мяч рикошетом от Ильи Забарного оказался в воротах.

Второй тайм прошел в напряженной борьбе, а в овертайме на 98-й минуте шведы остались в меньшинстве, Маркус Даниэльсон получил красную карточку за грубый фол против Артема Беседина.

Когда матч уже шел к серии пенальти, Украина вырвала победу. На 120+1 минуте Александр Зинченко выполнил подачу с левого фланга, а Артем Довбик головой отправил мяч в сетку (2:1).

Этот гол, забитый на последних секундах овертайма, стал историческим и вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020. Для Довбика это был первый мяч в финальных стадиях крупных турниров за национальную команду. Тот вечер в Глазго подарил яркие эмоции болельщикам сборной Украины.

26 марта 2026 года сборные Украины и Швеции встретятся в Валенсии в матче полуфинала плей-офф за выход на чемпионат мира 2026.

Евро-2020. Четвертьфинал

29 июня 2021 года. Глазго (Шотландия)

Швеция – Украина – 1:2 (д.в.)

Голы: Форсберг, 43 – Зинченко, 27, Довбик, 120+1

