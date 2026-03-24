Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Гол Довбика в ворота Швеции – драматичный момент Евро-2020
24 марта 2026, 14:23 | Обновлено 24 марта 2026, 14:44
ВИДЕО. Гол Довбика в ворота Швеции – драматичный момент Евро-2020

Сборная Украины тогда впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Матч 1/8 финала Евро-2020 между Украиной и Швецией вошел в историю украинского футбола как один из самых эмоциональных и драматичных.

29 июня 2021 года в шотландском Глазго на стадионе Хэмпден Парк команда Андрея Шевченко впервые в своей истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы, одолев шведов со счетом 2:1 после дополнительного времени.

Сине-желтые открыли счет на 27-й минуте, Александр Зинченко завершил отличную комбинацию после передачи Андрея Ярмоленко. Однако еще до перерыва Швеция отыгралась, Эмиль Форсберг нанес удар, после которого мяч рикошетом от Ильи Забарного оказался в воротах.

Второй тайм прошел в напряженной борьбе, а в овертайме на 98-й минуте шведы остались в меньшинстве, Маркус Даниэльсон получил красную карточку за грубый фол против Артема Беседина.

Когда матч уже шел к серии пенальти, Украина вырвала победу. На 120+1 минуте Александр Зинченко выполнил подачу с левого фланга, а Артем Довбик головой отправил мяч в сетку (2:1).

Этот гол, забитый на последних секундах овертайма, стал историческим и вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020. Для Довбика это был первый мяч в финальных стадиях крупных турниров за национальную команду. Тот вечер в Глазго подарил яркие эмоции болельщикам сборной Украины.

26 марта 2026 года сборные Украины и Швеции встретятся в Валенсии в матче полуфинала плей-офф за выход на чемпионат мира 2026.

Евро-2020. Четвертьфинал

29 июня 2021 года. Глазго (Шотландия)

Швеция – Украина – 1:2 (д.в.)

Голы: Форсберг, 43 – Зинченко, 27, Довбик, 120+1

Видеообзор матча

По теме:
Определен арбитр на матч плей-офф отбора ЧМ Украина – Швеция
Украинский тренер поддержал Лунина: «Какой смысл идти в Жирону?»
Новости для Месси: в Аргентине определились с тренером. Начали переговоры
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Швеция - Украина Украина - Швеция Евро-2020 ЧМ-2026 по футболу видео Александр Зинченко Артем Довбик Эмиль Форсберг Андрей Ярмоленко Илья Забарный Артем Беседин видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб
Футбол | 24 марта 2026, 07:27 16
Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб
Игрок Динамо больше не хочет слышать об Украине и стремится покинуть клуб

Бленуце покинет Киев

Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Футбол | 24 марта 2026, 08:07 13
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим

Футболист готов покинуть клуб

Колос поддержал инициативу Полесья
Футбол | 24.03.2026, 12:54
Колос поддержал инициативу Полесья
Колос поддержал инициативу Полесья
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 24.03.2026, 09:45
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Футбол | 24.03.2026, 06:00
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Популярные новости
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
23.03.2026, 07:42
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 3
Футбол
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 53
Футбол
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 13
Футбол
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
Красюк обратился к Усику после визита Джошуа в Украину
22.03.2026, 11:29
Бокс
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
22.03.2026, 17:26 6
Биатлон
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 18
Футбол
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
22.03.2026, 21:19 35
Теннис
