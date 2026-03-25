  4. «Сказали, дадут 5 лет». Бывший тренер Динамо сообщил, что попал за решетку
25 марта 2026, 22:02
«Сказали, дадут 5 лет». Бывший тренер Динамо сообщил, что попал за решетку

Павлов рассказал историю из молодости

УАФ. Николай Павлов

Бывший наставник «Динамо» Николай Павлов признался, что во время карьеры футболиста оказался за решеткой на два дня после драки в ресторане, которая могла разрушить его спортивное будущее.

«Я посидел двое суток. В ресторане после матча, тогда моя жена уехала рожать, пришли, выпили. Был конфликт с милиционерами, которые были в штатском. Ночью к нам приехали, собрали, говорили, что на пять лет могли сесть. Мне тогда очень повезло, я мог закончить с футболом», – сказал Павлов.

В карьере Павлов защищал цвета «Динамо» Минск, «Черноморца» и «Днепра», с которым выиграл чемпионат СССР в 1983 году. После завершения игровой карьеры Павлов возглавлял «Динамо», «Днепр», «Ильичевец» и «Ворсклу».

Serhii P.
піздить косий, ніхто б його не садив.
