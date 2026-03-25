«Сказали, дадут 5 лет». Бывший тренер Динамо сообщил, что попал за решетку

Бывший наставник «Динамо» Николай Павлов признался, что во время карьеры футболиста оказался за решеткой на два дня после драки в ресторане, которая могла разрушить его спортивное будущее.

«Я посидел двое суток. В ресторане после матча, тогда моя жена уехала рожать, пришли, выпили. Был конфликт с милиционерами, которые были в штатском. Ночью к нам приехали, собрали, говорили, что на пять лет могли сесть. Мне тогда очень повезло, я мог закончить с футболом», – сказал Павлов.

В карьере Павлов защищал цвета «Динамо» Минск, «Черноморца» и «Днепра», с которым выиграл чемпионат СССР в 1983 году. После завершения игровой карьеры Павлов возглавлял «Динамо», «Днепр», «Ильичевец» и «Ворсклу».