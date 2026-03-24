Сборная УКРАИНЫ24 марта 2026, 10:27 | Обновлено 24 марта 2026, 10:28
95
0
Валенсия станет 7-м испанским городом, в котором сыграет сборная Украины
Вспомним все состоявшиеся в Испании матчи в истории национальной команды
95
0
Валенсия станет 7-м городом в Испании, где сыграет сборная Украины.
Произойдет это 26 марта, когда состоится полуфинальный матч плей-офф к чемпионату мира 2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции.
Ранее украинская национальная команда играла свои матчи в Гранаде, Эльче, Севилье (дважды), Марбелье, Мадриде и Мурсии.
Вспомним все эти поединки сборной Украины.
Матчи сборной Украины в Испании
- 2026: ЧМ (квал.), Валенсия, Украина – Швеция
- 2025: ЛН, Мурсия, Украина – Бельгия – 3:1
- 2020: ЛН, Мадрид, Испания – Украина – 4:0
- 2018: ТМ, Марбелья, Украина – Саудовская Аравия – 1:1
- 2015: ЧЕ (квал.), Севилья, Испания – Украина – 1:0
- 2013: ТМ, Севилья, Украина – Норвегия – 2:0
- 2003: ЧЕ (квал.), Эльче, Испания – Украина – 2:1
- 1997: ЧЕ (квал.), Гранада, Албания – Украина – 0:1
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 марта 2026, 01:04 4
Кристина Яремчук впечатлила подписчиков новыми горячими фото
Футбол | 24 марта 2026, 07:57 0
Вратарь сборной Украины помог королевскому клубу одолеть мадридский «Атлетико» со счетом 3:2
Футбол | 23.03.2026, 11:10
Футбол | 23.03.2026, 10:43
Футбол | 23.03.2026, 10:07
Комментарии 0
Популярные новости
23.03.2026, 08:51 15
Борьба
22.03.2026, 11:29
22.03.2026, 20:24 31
23.03.2026, 06:23 3
23.03.2026, 09:56 7
22.03.2026, 14:22 58
23.03.2026, 11:21 14