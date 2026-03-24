Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Валенсия станет 7-м испанским городом, в котором сыграет сборная Украины
Сборная УКРАИНЫ
24 марта 2026, 10:27 | Обновлено 24 марта 2026, 10:28
Валенсия станет 7-м испанским городом, в котором сыграет сборная Украины

Вспомним все состоявшиеся в Испании матчи в истории национальной команды

УАФ

Валенсия станет 7-м городом в Испании, где сыграет сборная Украины.

Произойдет это 26 марта, когда состоится полуфинальный матч плей-офф к чемпионату мира 2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции.

Ранее украинская национальная команда играла свои матчи в Гранаде, Эльче, Севилье (дважды), Марбелье, Мадриде и Мурсии.

Вспомним все эти поединки сборной Украины.

Матчи сборной Украины в Испании

  • 2026: ЧМ (квал.), Валенсия, Украина – Швеция
  • 2025: ЛН, Мурсия, Украина – Бельгия – 3:1
  • 2020: ЛН, Мадрид, Испания – Украина – 4:0
  • 2018: ТМ, Марбелья, Украина – Саудовская Аравия – 1:1
  • 2015: ЧЕ (квал.), Севилья, Испания – Украина – 1:0
  • 2013: ТМ, Севилья, Украина – Норвегия – 2:0
  • 2003: ЧЕ (квал.), Эльче, Испания – Украина – 2:1
  • 1997: ЧЕ (квал.), Гранада, Албания – Украина – 0:1
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем