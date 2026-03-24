УЕФА подтвердил, что в Лигу чемпионов может попасть семь команд из Англии
Количество представителей Премьер-лиги может увеличиться в сезоне 2026/27
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что команда, которая займет седьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, имеет шанс попасть в Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне Англия установила рекорд, представив шесть клубов в турнире: четыре команды попали через чемпионат, «Тоттенхэм» – как победитель Лиги Европы, еще один клуб – благодаря рейтингу коэффициентов УЕФА.
В сезоне 2026/27 количество английских участников может увеличиться до семи, однако это может произойти после выполнения нескольких условий:
- «Астон Вилла» выигрывает Лигу Европы и финиширует в Премьер-лиге на пятом или шестом месте
- «Ливерпуль» выигрывает Лигу чемпионов и также финиширует в Премьер-лиге на пятом или шестом месте
- Англия должна получить дополнительное место благодаря высокому клубному коэффициенту.
После 31 сыгранного тура «Астон Вилла» разместилась на четвертой позиции, набрав 54 балла. В активе «Ливерпуля» – 49 пунктов, подопечные Арне Слота идут на пятом месте.
🚨 UEFA have confirmed that the team finishing 7th in the Premier League this season could qualify for the 2026–27 Champions League if:— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 23, 2026
