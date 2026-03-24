  4. УЕФА подтвердил, что в Лигу чемпионов может попасть семь команд из Англии
24 марта 2026, 09:01 |
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что команда, которая займет седьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, имеет шанс попасть в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Англия установила рекорд, представив шесть клубов в турнире: четыре команды попали через чемпионат, «Тоттенхэм» – как победитель Лиги Европы, еще один клуб – благодаря рейтингу коэффициентов УЕФА.

В сезоне 2026/27 количество английских участников может увеличиться до семи, однако это может произойти после выполнения нескольких условий:

  • «Астон Вилла» выигрывает Лигу Европы и финиширует в Премьер-лиге на пятом или шестом месте
  • «Ливерпуль» выигрывает Лигу чемпионов и также финиширует в Премьер-лиге на пятом или шестом месте
  • Англия должна получить дополнительное место благодаря высокому клубному коэффициенту.

После 31 сыгранного тура «Астон Вилла» разместилась на четвертой позиции, набрав 54 балла. В активе «Ливерпуля» – 49 пунктов, подопечные Арне Слота идут на пятом месте.

Николай Тытюк Источник: УЕФА
