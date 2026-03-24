Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Динамо провел разговор с Ребровым перед матчем со Швецией
Чемпионат мира
24 марта 2026, 09:19 |
Александр Пихаленок продолжает подготовку к плей-офф ЧМ-2026 в составе национальной команды

ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок рассказал о своем разговоре с тренером сборной Украины Сергеем Ребровым перед матчем со Швецией.

В четверг, 26 марта, «сине-желтые» встретятся с командой Грэма Поттера в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026, игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

– Говорил уже с Сергеем Станиславовичем после того, как приехал в сборную?

– Немного поговорили, конечно.

– Как он видит твою роль на этом сборе?

– У нас была уже такая маленькая теория, и он всем это говорил, отдельно о моей роли мы еще не общались. Однако он всем сказал, чтобы были на 100% готовы.

Потому что на каждой позиции по два игрока, если что-то с кем-то случится, не дай Бог, чтобы все были готовы, – рассказал Пихаленок.

В случае победы над Швецией сборная Украины сыграет в финале против победителя пары Польша – Албания.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Александр Пихаленок Сергей Ребров
Николай Тытюк Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем