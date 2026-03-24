Полузащитник Динамо провел разговор с Ребровым перед матчем со Швецией

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок рассказал о своем разговоре с тренером сборной Украины Сергеем Ребровым перед матчем со Швецией.

В четверг, 26 марта, «сине-желтые» встретятся с командой Грэма Поттера в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026, игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

– Говорил уже с Сергеем Станиславовичем после того, как приехал в сборную?

– Немного поговорили, конечно.

– Как он видит твою роль на этом сборе?

– У нас была уже такая маленькая теория, и он всем это говорил, отдельно о моей роли мы еще не общались. Однако он всем сказал, чтобы были на 100% готовы.

Потому что на каждой позиции по два игрока, если что-то с кем-то случится, не дай Бог, чтобы все были готовы, – рассказал Пихаленок.

В случае победы над Швецией сборная Украины сыграет в финале против победителя пары Польша – Албания.