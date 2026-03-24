Калинина после успешной Антальи стартует на турнире WTA 125 в Дубровнике

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) сыграет на грунтовом турнире WTA 125 в хорватском городе Дубровник.

Ангелина получила седьмой номер посева и в 1/16 финаал встретится с представительницей Италии Лючией Бронцетти (WTA 152).

Ранее Ангелина трижды играла против Лючии и одержала одну победу – в 2024 году Калинина переиграла Бронцетти на соревнованиях в Абу-Даби. В Индиан-Уэллс в 2024 и 2025 годах сильнее была итальянка.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Нурией Бранкаччо (Италия, WTA 151), либо с Лизой Пигато (Италия, WTA 200).

Встреча Калининой и Бронцетти в Дубровнике начнется 24 марта ориентировочно в 13:30 по Киеву.

В период с 25 февраля по 15 марта Ангелина выиграла 14 матчей из 15 на грунтовых кортах Антальи, завоевав два трофея категории WTА 125.