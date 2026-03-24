Ла Лига обьявила тренера месяца: экс-коуч Шахтера боролся за награду

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик удостоился награды лучшему тренеру Ла Лиги по итогам марта.

Под руководством немецкого специалиста каталонский коллектив продемонстрировал стопроцентный результат, одержав три победы в трех матчах: минимально обыграны «Атлетик» из Бильбао (1:0) и «Райо Вальекано» (1:0), а также разгромлена «Севилья» со счетом 5:2.

В борьбе за почетный титул 61-летний Флик опередил Диего Симеоне из мадридского «Атлетико» (две победы и одно поражение) и Луиша Каштру (бывший тренер «Шахтера»), возглавляющего «Леванте» (две ничьи и одна победа).

На данный момент, после завершения 29 туров Примеры, «сине-гранатовые» уверенно лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 73 очка. Гандикап над идущим вторым мадридским «Реалом» составляет четыре балла.