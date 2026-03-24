  4. Бывший президент Барселоны рассказал о влиянии Месси на трансферы клуба
24 марта 2026, 01:47 | Обновлено 24 марта 2026, 01:48
Бартомеу заявил, что аргентинец не имел решающего слова в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что экс-форвард каталонского клуба Лионель Месси не был вовлечен в принятие ключевых решений.

«Многие говорили о влиянии Лео в «Барселоне», однако он не участвовал в решениях, связанных с трансферами или назначением тренеров, и не имел особых привилегий. За пределами футбольных вопросов он вообще не принимал никаких решений.

В августе 2020 года, когда Месси выразил желание уйти, я ответил ему «нет», поскольку он являлся нашим главным активом и одним из основных источников дохода. Я не мог отпустить его бесплатно, к тому же у него действовал контракт. Считаю, он это понял, поэтому и остался.

Он рассчитывал, что спустя несколько месяцев в клубе сменится руководство и с ним продлят соглашение. Однако он был удивлен, когда пришло время обсуждать новый контракт, а клуб решил с ним расстаться», – сказал Бартомеу.

Михаил Олексиенко Источник: AS
