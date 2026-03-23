Месси обошел Пеле по голам со штрафного и приблизился к мировому рекорду

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился результативным ударом со штрафного в поединке МЛС против «Нью-Йорк Сити» (3:2). Этот гол стал знаковым для карьеры аргентинского форварда.

Теперь в активе Месси числится 71 забитый мяч после прямых ударов со стандартов. Благодаря этому достижению Лео опередил легендарного Пеле (70 голов) и единолично занял вторую строчку в мировом рейтинге.

Лидером по данному показателю остается Жуниньо Пернамбукано, на счету которого 77 точных ударов. Стоит отметить, что у извечного конкурента аргентинца, форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, зафиксировано 64 гола со штрафных.