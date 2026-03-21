Клуб 900. Кто из действующих игроков может забить столько голов за карьеру?

Криштиану Роналду и Лионель Месси являются лишь двумя действующими футболистами, забившими 900+ голов за свою карьеру.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг топ-20 бомбардиров среди действующих игроков, показавший большую пропасть между двумя легендами и другими футболистами.

Третьим в рейтинге идет Роберт Левандовски, имеющий в своем активе 714 голов, а четвертый – Луис Суарес с 585 голами.

Как видим, в ближайшие годы никому из футболистов не удастся повторить достижения Роналда и Месси.

Действующие игроки с наибольшим количеством забитых мячей (на 20 марта)