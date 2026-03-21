Клуб 900. Кто из действующих игроков может забить столько голов за карьеру?
Вспомним топ-20 лучших бомбардиров среди действующих футболистов
Криштиану Роналду и Лионель Месси являются лишь двумя действующими футболистами, забившими 900+ голов за свою карьеру.
По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг топ-20 бомбардиров среди действующих игроков, показавший большую пропасть между двумя легендами и другими футболистами.
Третьим в рейтинге идет Роберт Левандовски, имеющий в своем активе 714 голов, а четвертый – Луис Суарес с 585 голами.
Как видим, в ближайшие годы никому из футболистов не удастся повторить достижения Роналда и Месси.
Действующие игроки с наибольшим количеством забитых мячей (на 20 марта)
- 959 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 900 – Лионель Месси (Аргентина)
- 714 – Роберт Левандовски (Польша)
- 585 – Луис Суарес (Уругвай)
- 516 – Карим Бензема (Франция)
- 506 – Гарри Кейн (Англия)
- 461 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
- 455 – Халк (Бразилия)
- 453 – Неймар (Бразилия)
- 449 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
- 420 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 407 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)
- 405 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 397 – Мохамед Салах (Египет)
- 371 – Вагнер Лав (Бразилия)
- 366 – Андре-Пьер Жиньяк (Франция)
- 357 – Оливье Жиру (Франция)
- 355 – Радамель Фалькао (Колумбия)
- 344 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 342 – Антуан Гризманн (Франция)
