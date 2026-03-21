21 марта 2026, 16:38 |
235
Клуб 900. Кто из действующих игроков может забить столько голов за карьеру?

Вспомним топ-20 лучших бомбардиров среди действующих футболистов

21 марта 2026, 16:38 |
235
0
Клуб 900. Кто из действующих игроков может забить столько голов за карьеру?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Криштиану Роналду и Лионель Месси являются лишь двумя действующими футболистами, забившими 900+ голов за свою карьеру.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг топ-20 бомбардиров среди действующих игроков, показавший большую пропасть между двумя легендами и другими футболистами.

Третьим в рейтинге идет Роберт Левандовски, имеющий в своем активе 714 голов, а четвертый – Луис Суарес с 585 голами.

Как видим, в ближайшие годы никому из футболистов не удастся повторить достижения Роналда и Месси.

Действующие игроки с наибольшим количеством забитых мячей (на 20 марта)

  • 959 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 900 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 714 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 585 – Луис Суарес (Уругвай)
  • 516 – Карим Бензема (Франция)
  • 506 – Гарри Кейн (Англия)
  • 461 – Эдинсон Кавани (Уругвай)
  • 455 – Халк (Бразилия)
  • 453 – Неймар (Бразилия)
  • 449 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
  • 420 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 407 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)
  • 405 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 397 – Мохамед Салах (Египет)
  • 371 – Вагнер Лав (Бразилия)
  • 366 – Андре-Пьер Жиньяк (Франция)
  • 357 – Оливье Жиру (Франция)
  • 355 – Радамель Фалькао (Колумбия)
  • 344 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 342 – Антуан Гризманн (Франция)
По теме:
ФОТО. Известный блогер будет транслировать свадьбу Роналду в прямом эфире
ВИДЕО. Месси появился в клипе с девушкой Де Пауля – это нужно увидеть
ФОТО. Роналду удивил фанатов: его образ на Ураза-байрам уже разрывает сеть
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
Футбол | 20 марта 2026, 16:33 8
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»

Пол Тенорио обеспокоен травмой Куртуа

Кривбасс – Эпицентр – 2:1. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор
Футбол | 21 марта 2026, 15:09 0
Кривбасс – Эпицентр – 2:1. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор
Кривбасс – Эпицентр – 2:1. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор

Команды играют матч 21 тура УПЛ

Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Теннис | 21.03.2026, 02:59
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Футбол | 21.03.2026, 11:10
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Футбол | 21.03.2026, 14:05
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Популярные новости
Отец Фьюри: «Тайсон никогда не сможет победить Усика. Это бред»
Отец Фьюри: «Тайсон никогда не сможет победить Усика. Это бред»
20.03.2026, 05:45 7
Бокс
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
20.03.2026, 01:40 1
Футбол
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
20.03.2026, 00:51 2
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 24
Другие виды
ПСЖ выбрал вратаря, с которым настроен выиграть Лигу чемпионов
ПСЖ выбрал вратаря, с которым настроен выиграть Лигу чемпионов
20.03.2026, 04:02 2
Футбол
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
20.03.2026, 07:49 4
Футбол
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
19.03.2026, 17:00 9
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 2
Футбол
