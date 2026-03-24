  4. Реформы в Лиге чемпионов: Испанские клубы пошли против планов англичан
24 марта 2026, 01:11 |
Реформы в Лиге чемпионов: Испанские клубы пошли против планов англичан

Предложение увеличить заявки до 28 игроков провалилось

Getty Images/Global Images Ukraine

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответил отказом на предложение пересмотреть количественный состав команд для участия в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Согласно сведениям издания The Guardian, представители английских клубов выступали с инициативой расширить список игроков до 28 человек, однако в организации решили оставить действующий порог – 25 футболистов. Обсуждение этой темы может возобновиться не ранее сезона-2027/28.

Ключевую роль в сохранении текущих правил сыграла позиция испанской стороны. Против расширения заявок высказались такие клубы, как «Атлетико», «Севилья» и «Реал Сосьедад».

Испанцы убеждены, что подобные изменения дадут клубам АПЛ возможность в полной мере реализовать свое финансовое доминирование, обеспечив себе несправедливое кадровое преимущество на международной арене.

Лига чемпионов Атлетико Мадрид Реал Сосьедад Севилья
Михаил Олексиенко Источник: The Guardian
