Реформы в Лиге чемпионов: Испанские клубы пошли против планов англичан

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответил отказом на предложение пересмотреть количественный состав команд для участия в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Согласно сведениям издания The Guardian, представители английских клубов выступали с инициативой расширить список игроков до 28 человек, однако в организации решили оставить действующий порог – 25 футболистов. Обсуждение этой темы может возобновиться не ранее сезона-2027/28.

Ключевую роль в сохранении текущих правил сыграла позиция испанской стороны. Против расширения заявок высказались такие клубы, как «Атлетико», «Севилья» и «Реал Сосьедад».

Испанцы убеждены, что подобные изменения дадут клубам АПЛ возможность в полной мере реализовать свое финансовое доминирование, обеспечив себе несправедливое кадровое преимущество на международной арене.