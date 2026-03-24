Реал: «Это скандал и позор для футбола»

Матч 29-го тура испанской Ла Лиги между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» завершился победой хозяев поля со счетом 3:2. Поединок состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Мадридское дерби не обошлось без скандального эпизода – на 77-й минуте красную карточку получил футболист хозяев Феде Вальверде. Главный судья матча подвергся критике со стороны клубного канала «Реала».

«Если мы помним, что произошло в матче против «Осасуны», мы можем понять это решение и почему VAR не вызвал арбитра», — говорится в сообщении команды на клубном телеканале.