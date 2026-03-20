Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»

Журналист клубного телеканала мадридского «Реала» Пол Тенорио высказался по поводу травмы вратаря «сливочных» Тибо Куртуа, которую тот получил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Три недели до матча с «Баварией». Увидев исторические выступления Лунина в Лиге чемпионов, мы должны молиться, чтобы смог сыграть Куртуа — лучший вратарь всех времен», — написал Тенорио в Twitter.

«Бавария» будет соперником «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч команды сыграют в Мадриде 7 апреля. Второй раз они встретятся в Мюнхене 15 апреля.

