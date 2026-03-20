  4. Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
20 марта 2026, 16:33 |
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»

Пол Тенорио обеспокоен травмой Куртуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Журналист клубного телеканала мадридского «Реала» Пол Тенорио высказался по поводу травмы вратаря «сливочных» Тибо Куртуа, которую тот получил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Три недели до матча с «Баварией». Увидев исторические выступления Лунина в Лиге чемпионов, мы должны молиться, чтобы смог сыграть Куртуа — лучший вратарь всех времен», — написал Тенорио в Twitter.

«Бавария» будет соперником «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч команды сыграют в Мадриде 7 апреля. Второй раз они встретятся в Мюнхене 15 апреля.

Ранее испанский журналист Ману Карреньо высоко оценил игру Лунина.

PETP0
Звісно, що Луніну до Куртуа як до луни, але щоб так відверто принижувати, думаю, він такого не заслуговує. Та й журналюга відверто хайпує і не більше. 
AndiM
Ну хз, коли він їх у фінал лч витягнув, то щось не дуже вони молилися. І взагалі незрозуміло , як він там взагалі живе, якщо всі його тупо принижують?
Перець
Плюс валідол 
