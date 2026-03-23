Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Три часа драмы. Чемпион-2025 не реализовал 3 матчбола и покинул Майами
ATP
23 марта 2026, 23:48 | Обновлено 24 марта 2026, 00:22
Три часа драмы. Чемпион-2025 не реализовал 3 матчбола и покинул Майами

Якуб Меншик проиграл поединок Фрэнсису Тиафо в третьем круге

Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик

Прошлогодний чемпион, представитель Чехии Якуб Меншик (ATP 13) проиграл поединок 1/16 финала американцу Фрэнсису Тиафо (ATP 20) на турнире ATP 1000 в Майами.

Якуб уступил Тиафо в трех сетах за 2 часа и 51 минуту – 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (11:13).

В активе Меншика – 22 подачи на вылет и 59 виннеров, в пасиве – три нереализованных матчбола и 48 невынужденных ошибок.

В третьем сете теннисисты определили победителя на 18-минутном тай-брейке.

Счет личных встреч игроков – 1:1.

Чех опустился на 26-е место в лайв-рейтинге.

Для Фрэнсиса это 250-я победа в карьере.

В поединке 1/8 финала американец сыграет с французом Теренсом Атманом (ATP 53).

ATP 1000 Майами. Хард, 1/16 финала

Фрэнсис Тиафо Якуб Меншик – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (13:11)

По теме:
Фрэнсис Тиафо Якуб Меншик ATP Майами
Алина Грушко
Алина Грушко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем