Три часа драмы. Чемпион-2025 не реализовал 3 матчбола и покинул Майами

Прошлогодний чемпион, представитель Чехии Якуб Меншик (ATP 13) проиграл поединок 1/16 финала американцу Фрэнсису Тиафо (ATP 20) на турнире ATP 1000 в Майами.

Якуб уступил Тиафо в трех сетах за 2 часа и 51 минуту – 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (11:13).

В активе Меншика – 22 подачи на вылет и 59 виннеров, в пасиве – три нереализованных матчбола и 48 невынужденных ошибок.

В третьем сете теннисисты определили победителя на 18-минутном тай-брейке.

Счет личных встреч игроков – 1:1.

Чех опустился на 26-е место в лайв-рейтинге.

Для Фрэнсиса это 250-я победа в карьере.

В поединке 1/8 финала американец сыграет с французом Теренсом Атманом (ATP 53).

