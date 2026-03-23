Три часа драмы. Чемпион-2025 не реализовал 3 матчбола и покинул Майами
Якуб Меншик проиграл поединок Фрэнсису Тиафо в третьем круге
Прошлогодний чемпион, представитель Чехии Якуб Меншик (ATP 13) проиграл поединок 1/16 финала американцу Фрэнсису Тиафо (ATP 20) на турнире ATP 1000 в Майами.
Якуб уступил Тиафо в трех сетах за 2 часа и 51 минуту – 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (11:13).
В активе Меншика – 22 подачи на вылет и 59 виннеров, в пасиве – три нереализованных матчбола и 48 невынужденных ошибок.
В третьем сете теннисисты определили победителя на 18-минутном тай-брейке.
Счет личных встреч игроков – 1:1.
Чех опустился на 26-е место в лайв-рейтинге.
Для Фрэнсиса это 250-я победа в карьере.
В поединке 1/8 финала американец сыграет с французом Теренсом Атманом (ATP 53).
ATP 1000 Майами. Хард, 1/16 финала
Фрэнсис Тиафо – Якуб Меншик – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (13:11)
Big Foe, BIGGER win 🔥
@FTiafoe saves 2 MPs and converts his seventh to knock out defending champion Mensik 7-6 4-6 7-6. #MiamiOpen
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
