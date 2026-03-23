Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Встреча состоится 26 марта в 21:45
26 марта состоится полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Украины и Швеции.
Поединок пройдет в испанской Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская команда финишировала второй в своей отборочной группе, набрав 10 очков. Шведы же не смогли успешно пройти квалификацию, однако пробились в плей-офф благодаря результатам в Лиге наций.
Победитель этой пары в финале отбора встретится с сильнейшим в противостоянии Польша — Албания.
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на OTT-платформе MEGOGO.
