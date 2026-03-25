ШЕВЧЕНКО: «Ему нужно держать себя в руках, он может навредить сборной»
Президент УАФ – об Италии и Гаттузо
Президент УАФ Андрей Шевченко поделился своими симпатиями перед стартом плей-офф квалификации на чемпионат мира-2026. Помимо Украины, он будет болеть еще за одну команду.
Речь идет о сборной Италии, которой предстоит пробиваться на турнир через стыковые матчи. Шевченко также высказался о роли Дженнаро Гаттузо в команде.
«Гаттузо будет максимально заряжен и мотивирован, но иногда важно держать себя в руках, чтобы не создавать чрезмерного давления на игроков, это может навредить сборной. За короткое время он сосредоточится прежде всего на психологии команды, и я верю, что Италия сможет справиться с задачей», – отметил Шевченко.
