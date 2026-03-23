Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан снова выиграет и окажет давление на Интер»
Ветеран «Милана» уверен, что борьба за чемпионство в Серии А еще впереди
Легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко считает, что в борьбе за Скудетто для «Милана» может произойти всё что угодно.
«У «Интера» гораздо более глубокий состав и преимущество по очкам, но у «Милана» очень хороший сезон, – сказал легенда клуба Шевченко журналистам на мероприятии, посвящённом туру Кубка легенд.
Победа над «Торино» стала важным шагом вперёд, и Аллегри воодушевил команду после поражения от «Лацио». Думаю, «Милан» выиграет следующие несколько матчей и окажет давление на «Интер». Если они будут в числе лидеров, всё может случиться. Всё решится в ближайшие несколько недель», – добавил Шевченко.
В минувшие выходные «россонери» с трудом обыграли «Торино» со счётом 3:2, усилив давление на лидера «Интера» и сократив отставание от него до шести очков за восемь туров до конца чемпионата, при том что «Наполи» также отстаёт от лидера всего на семь баллов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Украинец помог команде набрать три очка
Адвокаты футболиста уже подготовили необходимые документы