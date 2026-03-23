Андрей ШЕВЧЕНКО: «Милан снова выиграет и окажет давление на Интер»

Легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко считает, что в борьбе за Скудетто для «Милана» может произойти всё что угодно.

«У «Интера» гораздо более глубокий состав и преимущество по очкам, но у «Милана» очень хороший сезон, – сказал легенда клуба Шевченко журналистам на мероприятии, посвящённом туру Кубка легенд.

Победа над «Торино» стала важным шагом вперёд, и Аллегри воодушевил команду после поражения от «Лацио». Думаю, «Милан» выиграет следующие несколько матчей и окажет давление на «Интер». Если они будут в числе лидеров, всё может случиться. Всё решится в ближайшие несколько недель», – добавил Шевченко.

В минувшие выходные «россонери» с трудом обыграли «Торино» со счётом 3:2, усилив давление на лидера «Интера» и сократив отставание от него до шести очков за восемь туров до конца чемпионата, при том что «Наполи» также отстаёт от лидера всего на семь баллов.