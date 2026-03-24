Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным

Рюдигер отреагировал на победу «Реала» в матче против «Атлетико»
Матч 29-го тура Ла Лиги между «Реалом» Мадрид и «Атлетико» Мадрид завершился победой «сливочных» со счетом 3:2. Поединок состоялся на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Украинский вратарь Андрей Лунин начал игру в основном составе и совершил четыре сейва, уверенно действуя в воротах.
После финального свистка защитник мадридцев Антонио Рюдигер эмоционально отреагировал на выступление партнера — он поздравил Лунина с хорошей игрой, прыгнув ему на спину.
Yesterday Lunin became the first ever Ukrainian to captain Real Madrid not in any game but in a Madrid derby.— Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) March 23, 2026
I don’t think we realize how big of a deal that was
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина и Марта добрались до 1/16 финала, где уступили Баптист и Рыбакиной соответственно
Стадион в Житомире подвергся обстрелу