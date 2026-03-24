Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
Испания
0

Getty Images/Global Images Украина. Антонио Рюдигер и Андрей Лунин

Матч 29-го тура Ла Лиги между «Реалом» Мадрид и «Атлетико» Мадрид завершился победой «сливочных» со счетом 3:2. Поединок состоялся на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Украинский вратарь Андрей Лунин начал игру в основном составе и совершил четыре сейва, уверенно действуя в воротах.

После финального свистка защитник мадридцев Антонио Рюдигер эмоционально отреагировал на выступление партнера — он поздравил Лунина с хорошей игрой, прыгнув ему на спину.

ВИДЕО. Футболист «Реала» не сдержал эмоций в ситуации с Луниным

По теме:
Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Атлетико Антонио Рюдигер
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем