Матч 29-го тура Ла Лиги между «Реалом» Мадрид и «Атлетико» Мадрид завершился победой «сливочных» со счетом 3:2. Поединок состоялся на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Украинский вратарь Андрей Лунин начал игру в основном составе и совершил четыре сейва, уверенно действуя в воротах.

После финального свистка защитник мадридцев Антонио Рюдигер эмоционально отреагировал на выступление партнера — он поздравил Лунина с хорошей игрой, прыгнув ему на спину.

ВИДЕО. Футболист «Реала» не сдержал эмоций в ситуации с Луниным