Манчестер Юнайтед определился с тренером. Клуб не ведет переговоры
Каррик близок к полноценному контракту
По информации Sky Sports, Манчестер Юнайтед все еще не начинал переговоры с потенциальными наставниками, которые могли бы начать работать с нового сезона.
Сейчас временным тренером является Майкл Каррик, однако успешная игра команды под его руководством заставили руководство МЮ задуматься о том, нужно ли приглашать другого специалиста.
Сообщается, что в случае выхода команды в Лигу чемпионов клубу будет сложно не сделать Каррика тренером с полноценным контрактом на несколько сезонов.
После замены Рубена Аморима МЮ в АПЛ набрал 23 из 30 возможных очков и уверенно идет на третьем месте.
