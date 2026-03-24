Манчестер Юнайтед определился с тренером. Клуб не ведет переговоры

По информации Sky Sports, Манчестер Юнайтед все еще не начинал переговоры с потенциальными наставниками, которые могли бы начать работать с нового сезона.

Сейчас временным тренером является Майкл Каррик, однако успешная игра команды под его руководством заставили руководство МЮ задуматься о том, нужно ли приглашать другого специалиста.

Сообщается, что в случае выхода команды в Лигу чемпионов клубу будет сложно не сделать Каррика тренером с полноценным контрактом на несколько сезонов.

После замены Рубена Аморима МЮ в АПЛ набрал 23 из 30 возможных очков и уверенно идет на третьем месте.