  Манчестер Юнайтед определился с тренером. Клуб не ведет переговоры
24 марта 2026, 16:14 | Обновлено 24 марта 2026, 16:52
470
0

Манчестер Юнайтед определился с тренером. Клуб не ведет переговоры

Каррик близок к полноценному контракту

24 марта 2026, 16:14 | Обновлено 24 марта 2026, 16:52
470
0
Манчестер Юнайтед определился с тренером. Клуб не ведет переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

По информации Sky Sports, Манчестер Юнайтед все еще не начинал переговоры с потенциальными наставниками, которые могли бы начать работать с нового сезона.

Сейчас временным тренером является Майкл Каррик, однако успешная игра команды под его руководством заставили руководство МЮ задуматься о том, нужно ли приглашать другого специалиста.

Сообщается, что в случае выхода команды в Лигу чемпионов клубу будет сложно не сделать Каррика тренером с полноценным контрактом на несколько сезонов.

После замены Рубена Аморима МЮ в АПЛ набрал 23 из 30 возможных очков и уверенно идет на третьем месте.

Майкл Каррик Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
