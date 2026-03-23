23 марта 2026, 19:19 | Обновлено 23 марта 2026, 19:20
Тоттенхэм является единственным клубом, не побеждавшим в АПЛ в 2026 году

Упомянем количество побед каждой команды в Премьер-лиге в текущем календарном году

Лондонский Тоттенхэм Хотспур является единственным клубом АПЛ, еще не побеждавшим в чемпионате в 2026 году.

Как мы уже сообщали ранее, «шпоры» не могут победить в Премьер-лиге в течение уже 13 матчей.

Манчестер Юнайтед и Арсенал, напротив, являются лидерами календарного года по количеству побед в АПЛ (по 7).

Команды АПЛ по количеству побед в чемпионате в 2026 году

  • 7 – Манчестер Юнайтед, Арсенал
  • 5 – Брайтон, Брентфорд, Ньюкасл Юнайтед, Манчестер Сити, Фулхэм, Эвертон, Челси
  • 4 – Вест Хэм Юнайтед, Борнмут, Астон Вилла, Ливерпуль, Сандерленд
  • 3 – Кристал Пэлас, Вулверхэмптон, Ноттингем Форест
  • 2 – Лидс Юнайтед
  • 1 – Бернли
  • 0 – Тоттенхэм Хотспур
Комментарии 0
