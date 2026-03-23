Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы разобрались с этим». Игрок Полесья – о скандальном матче с Динамо
Украина. Премьер лига
23 марта 2026, 19:08 | Обновлено 23 марта 2026, 19:26
ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Украинский защитник «Полесья» Сергей Чоботенко прокомментировал поражение житомирской команды в игре с «Динамо» (1:2), которая стала скандальной из-за судейства:

«Действительно, второй тайм оказался для нас провальным. Не знаю, почему. Возможно, события первого тайма сказались. В психологическом плане. Было много эмоций, скажем так, которые нам не помогли на футбольном поле. Были эмоции между собой, и это было видно на футбольном поле. Почему они были – это уже наша внутренняя кухня. Мы разобрались с этим. Но есть люди, которые могут влиять на вот эти эмоции, когда есть такие острые моменты, которые могут изменить игру… Например, отменили гол, или там красная карточка – все это подсознательно влияет. Конечно, нужно работать, чтобы никакие моменты не влияли на команду, и команда доигрывала эти матчи независимо от того – судьи против тебя или нет. Нужно расти в этом плане и не обращать внимания на действия, скажем так, третьих сторон».

Ранее Сергей Чоботенко продлил контракт с «Полесьем».

Сергей Чоботенко Динамо Киев Полесье Житомир Полесье - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем