«Мы разобрались с этим». Игрок Полесья – о скандальном матче с Динамо

Украинский защитник «Полесья» Сергей Чоботенко прокомментировал поражение житомирской команды в игре с «Динамо» (1:2), которая стала скандальной из-за судейства:

«Действительно, второй тайм оказался для нас провальным. Не знаю, почему. Возможно, события первого тайма сказались. В психологическом плане. Было много эмоций, скажем так, которые нам не помогли на футбольном поле. Были эмоции между собой, и это было видно на футбольном поле. Почему они были – это уже наша внутренняя кухня. Мы разобрались с этим. Но есть люди, которые могут влиять на вот эти эмоции, когда есть такие острые моменты, которые могут изменить игру… Например, отменили гол, или там красная карточка – все это подсознательно влияет. Конечно, нужно работать, чтобы никакие моменты не влияли на команду, и команда доигрывала эти матчи независимо от того – судьи против тебя или нет. Нужно расти в этом плане и не обращать внимания на действия, скажем так, третьих сторон».

Ранее Сергей Чоботенко продлил контракт с «Полесьем».