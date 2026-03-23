Подготовка к Динамо: Карпаты решили почти не отдыхать

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат», в отличие от других участников чемпионата УПЛ, после поединков 21 тура решили не делать перерыв в занятиях.

Львовяне после тренировки 25 марта на своей загородной базе в Бартатове проведут контрольный поединок с второлиговым клубом «Куликов-Белка». И только 27 марта примут трехдневную паузу, а уже потом начнут непосредственную подготовку к матчу 22 тура с киевским «Динамо», который запланирован на 4 апреля.

В расположении «Карпат» отсутствуют игроки юниорской сборной Украины Назар Домчак, Юрий Кокодиняк, а Владислав Бабогло вызван в сборную Молдовы.

Подопечные Франа Фернандеса занимают 9-е место в чемпионате, набрав 26 очков.