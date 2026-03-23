Известный форвард Эпицентра восстановился после травмы

Как стало известно Sport.ua, нападающий Андрей Борячук восстановился после травмы и готов тренироваться в основной группе. Есть основания надеяться, что к матчу 22-го тура УПЛ против «Кудровки», который состоится 6 апреля, он будет в боевой форме.

Возвращение Борячука в строй обострит конкуренцию среди форвардов за место в стартовом составе.

При подготовке к противостоянию с «Кудровкой» подопечные Сергея Нагорняка проведут 29 марта спарринг с лидером УПЛ – ЛНЗ. В нем точно не смогут принять участие травмированные Владимир Танчик, Владислав Кристин, Иван Бендера.

На данный момент в активе подолян 20 очков, и они занимают 13 место в чемпионате.

Ранее тренер «Эпицентра» выразил недовольство некоторыми игроками.