Известный форвард Эпицентра восстановился после травмы
У «Эпицентра» – усиление в атаке
Как стало известно Sport.ua, нападающий Андрей Борячук восстановился после травмы и готов тренироваться в основной группе. Есть основания надеяться, что к матчу 22-го тура УПЛ против «Кудровки», который состоится 6 апреля, он будет в боевой форме.
Возвращение Борячука в строй обострит конкуренцию среди форвардов за место в стартовом составе.
При подготовке к противостоянию с «Кудровкой» подопечные Сергея Нагорняка проведут 29 марта спарринг с лидером УПЛ – ЛНЗ. В нем точно не смогут принять участие травмированные Владимир Танчик, Владислав Кристин, Иван Бендера.
На данный момент в активе подолян 20 очков, и они занимают 13 место в чемпионате.
Ранее тренер «Эпицентра» выразил недовольство некоторыми игроками.
