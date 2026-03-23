Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов осталось только 8 команд – и вот тут начинается настоящая борьба. Но какая из них с наибольшей вероятностью выиграет трофей? В 1/8 финала вылетели четыре из шести клубов английской Премьер-лиги, включая «Манчестер Сити» и «Челси».

Подавляющее большинство четвертьфиналистов – это исторические гранды, которые уже много раз доходили до этой стадии. Но до финала дойдут только две команды, а трофей выиграет одна. Кто это будет? Далее рассмотрим расстановку сил в оставшейся части сезона Лиги чемпионов – от восьмого места к первому.

Спортинг

Эффектная победа чемпионов Португалии над «Буде-Глимт» в ответном матче 1/8 финала ставит стадион «Жозе Алваладе» в категорию «сложных мест для посещения». Атмосфера на арене была невероятной во время впечатляющего разгрома норвежцев со счетом 5:0.

«Арсенал» знает это место слишком хорошо, ведь в сезоне 2022/23 «канониры» вылетели из Лиги Европы, проиграв «Спортингу» Рубена Аморима. Однако в прошлом сезоне в рамках общего этапа ЛЧ лондонцы разгромили «Спортинг» со счетом 5:1 в Лиссабоне, и в этот раз вполне может произойти что-то подобное.

«Арсенал» – это совсем не «Буде-Глимт», учитывая разницу в качестве, ресурсах и опыте. Если «Спортинг» сможет показать свой лучший футбол дома в первом матче, то может зацепиться за победу, но вылет «канониров» из турнира стал бы одной из величайших сенсаций в современной ЛЧ. «Львы» будут играть с явным фаворитом всего плей-офф, поэтому находятся в худшем положении среди всех восьми команд.

Атлетико

С «Атлетико» ничего не знаешь наверняка. «Матрасники» недавно обыграли «Барселону» по сумме двух матчей, обеспечив себе место в финале Кубка Испании после победы со счетом 4:0, а затем чуть не допустили полную ремонтаду каталонцев во втором поединке.

Мадридцы дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, но вряд ли их выступления можно назвать убедительными. На общем этапе «Атлетико» проиграл «Ливерпулю», «Арсеналу» и даже «Буде-Глимт», после чего довольно слабо сыграл на выезде против «Брюгге» и «Тоттенхэма» в плей-офф.

По правде говоря, «матрасникам» повезло, что они вообще попали в четвертьфинал, потому что, если бы не помутнение Антонина Кински, они могли бы и вылететь из ЛЧ от команды, которая борется за выживание в своем чемпионате.

У мадридцев есть свои сильные стороны, а Хулиан Альварес и Антуан Гризманн – отличные игроки, за которыми стоит понаблюдать, но общий уровень «Атлетико» уступает почти всем остальным командам из восьмерки.

Ливерпуль

«Ливерпуль» в этом сезоне сильно разочаровал в Премьер-лиге, а после неудачного первого матча против «Галатасарая» в Стамбуле казалось, что у «красных» серьезные проблемы. Но европейские вечера на «Энфилде» еще не исчерпали свою магию. Другой вопрос, насколько ее хватит?

Доминик Собослаи – лучший игрок мерсисайдцев в этом сезоне, Вирджил ван Дейк все еще хорош в обороне, а Уго Экитике – классный нападающий. Если Мохамед Салах покажет себя с лучшей стороны, возможно, «Ливерпуль» сможет преподнести сюрприз в противостоянии с «ПСЖ», но вряд ли стоит делать на это слишком большую ставку.

Барселона

В трех таймах противостояния с «Ньюкаслом» «Барселона» не показала ничего выдающегося. Лишь в последней 45-минутке английский клуб потерял самообладание и полностью развалился, а такие игроки, как Рафинья, Ламин Ямаль и Педри показали, насколько разрушительной может быть их игра, если им дать время и пространство.

В свой лучший день «Барса» – одна из лучших команд Европы. Но когда у каталонцев возникают проблемы, они могут играть довольно слабо, а рискованная высокая линия обороны Ханси Флика нередко играет на руку соперникам. По этой причине «сине-гранатовых» слишком сложно включать в список фаворитов Лиги чемпионов. В обороне по-прежнему есть слабые места, которыми может воспользоваться даже «Атлетико», не говоря уже об «Арсенале», который, вероятно, будет ждать в следующем раунде.

Реал Мадрид

Возможно, нас ждет классический сезон «Реала» в Лиге чемпионов. С такими игроками, как Федерико Вальверде, Винисиус и Килиан Мбаппе, «сливочных» никогда нельзя списывать со счетов. Характер их побед над «Манчестер Сити» определенно на это указывал.

«Бланкос» редко доминировали над командой Пепа Гвардиолы, но это мало что значило, когда они безжалостно реализовывали свои моменты. Это отличительная черта многих команд «Реала», которые поднимали трофей Лиги чемпионов в прошлые годы.

По качеству игры «сливочные» выглядят хуже половины команд, которые представлены в этом списке, но их нельзя недооценивать. «Бланкос» уже много раз демонстрировали настоящий командный дух и проявляли сильный характер в европейских матчах, особенно дома. Учитывая нестабильный сезон в Испании, у «Реала» сейчас еще больше мотивации в ЛЧ, чем когда-либо в последние годы.

ПСЖ

После поражения от «Челси» в финале клубного чемпионата мира «ПСЖ» пережил турбулентный период. Парижане вылетели из Кубка Франции на ранней стадии от гораздо менее именитых соседей, и продолжают сражаться с «Лансом» в чемпионской гонке Лиги 1.

В ЛЧ подопечные Луиса Энрике не смогли попасть в восьмерку лучших по итогам общего этапа, не сумев обыграть «Спортинг», «Атлетик» и «Ньюкасл». «ПСЖ» выглядел лишь тенью той команды, которая выиграла требл в прошлом сезоне.

Однако месть «Челси» с разгромным счетом 8:2 по сумме двух матчей (гораздо более убедительная, чем победа над тремя командами Премьер-лиги в прошлом сезоне) может стать отправной точкой для парижан, которые и в прошлом сезоне долго разгонялись в Лиге чемпионов. «ПСЖ» доказал, что остается одной из лучших команд Европы и, возможно, парижане снова выходят на пик формы в идеальное время.

Бавария

Десять голов «Баварии» в двух матчах с «Аталантой» – это ужасно. Ужасно хорошо для одних, и ужасно плохо для других. Мюнхенцы сейчас пребывают на совершенно другом уровне по сравнению со многими европейскими клубами. Возможно, это лучшая команда «рекордмайстра» с тех пор, как они выиграли требл под руководством Флика в сезоне 2019/20.

Гарри Кейн, Луис Диас и Майкл Олисе показывают великолепную игру, демонстрируя показатели Месси, Неймара и Суареса в прайме. Единственный вопрос в том, не слишком ли легко у них все получается? Реальный шанс показать свою силу у «Баварии» появится только в противостоянии с «Реалом», а потом, возможно, с «Ливерпулем» или «ПСЖ».

С другой стороны, мюнхенцы находятся в выгодном положении, имея возможность полностью сосредоточиться на Лиге чемпионов. Очередной титул чемпиона Германии уже практически обеспечен, что может дать им преимущество перед конкурентами элитного уровня, у которых еще есть внутренние дела, на которые нужно тратить энергию.

Арсенал

«Арсенал» и «Бавария», пожалуй, главные фавориты Лиги чемпионов. Но «канониры» все же котируются немного выше. Во-первых, они уже обыграли мюнхенцев в общем этапе ЛЧ, возглавив таблицу со 100-процентным показателем побед. Во-вторых, лондонцам откровенно повезло с жеребьевкой плей-офф Лиги чемпионов, при всем уважении к «Байеру» и «Спортингу».

В то время как «Баварии» предстоит сразиться с «Реалом» и, возможно, с «ПСЖ» или «Ливерпулем», у «Арсенала» есть относительно легкий соперник в лице «Спортинга» перед потенциальными матчами с «Атлетико» (которого «канониры» уже разгромили в общем этапе со счетом 4:0) или с «Барселоной» (которую, теоретически, они тоже должны обыграть).

У «Арсенала» все складывается удачно. От жеребьевки до недавней формы, от умения вырывать минимальные победы до появления Макса Доумана и прогресса Эберечи Эзе. «Арсенал» уже сейчас находится очень близко к финалу Лиги чемпионов, чего нельзя сказать ни об одной другой команде из оставшихся в восьмерке.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Football Planet