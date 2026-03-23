  Роман ВОЛОХАТЫЙ: «Мы сами себе привезли 2-3 мяча»
23 марта 2026, 15:46 |
Роман ВОЛОХАТЫЙ: «Мы сами себе привезли 2-3 мяча»

Полузащитник «Оболони» прокомментировал поражение от «Карпат»

Полузащитник киевской «Оболони» Роман Волохатый прокомментировал поражение от львовских «Карпат» (0:4) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Каковы ваши первые впечатления от сегодняшнего матча? Что удалось, а что, по вашему мнению, нет?

– Прежде всего нужно поздравить соперника с хорошей игрой – сегодня они победили заслуженно. На эмоциях не хочется говорить лишнего, нужно еще пересмотреть матч. Но то, что сразу бросилось в глаза – мы фактически сами себе принесли два-три гола. Это очень много и большая роскошь в матче против такой команды, как «Карпаты».

– В предыдущем матче команда очень слаженно действовала в обороне. Что сегодня не позволило сдержать атакующий потенциал «Карпат»?

– Первый гол был после рикошета. Возможно, это где-то немного выбило нас из колеи. Хотя по самой игре этого не очень чувствовалось. Но второй мяч, наверное, уже сломил. Хотя у нас тоже был момент – Устименко мог забить в начале второго тайма. Возможно, тогда игра пошла бы совсем иначе, но это уже история. Нам нужно уметь выдерживать удар. Впереди еще матчи с принципиальными соперниками, поэтому главное – сделать правильные выводы из этой игры.

– После перерыва команда начала играть более открыто и больше атаковать. Что изменилось?

– Мы немного изменили структуру игры и тактику. Перешли на схему 4–4–2 с двумя нападающими, хотели играть более вертикально. В первые 10–11 минут это дало результат: создали один стопроцентный момент и еще несколько полуголевых. Но, к сожалению, не реализовали их, а соперник наказал нас в контратаке – фактически после этого игра была закрыта.

– Было ли ощущение, что сегодня «Карпатам» где-то больше повезло? У вас также были острые моменты, даже штанга.

– Пока что трудно об этом говорить. Наверное, «Карпаты» заслужили эту удачу своей игрой. Больше добавить нечего.

Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
