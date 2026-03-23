Руслан КОСТЫШИН: «Мы это сделали не для пиара»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Руслан Костишин прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (1:0) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Начало было тяжелым. С трудом вошли в игру. Мы готовились к этому, мы говорили, что «Верес» дома — очень сложный соперник. Здесь всегда трудно играть. Настраивали себя на то, что нужно терпеть, пока у соперника есть физические качества, пока они физически будут оказывать сопротивление. Они были агрессивны, играли в прессинг, и мы допускали ошибки. Понимали, что сил у соперника на весь матч не хватит, поэтому второй тайм складывался по-другому. По большому счету игра была равная, все решил один эпизод. Да, мы во втором тайме где-то переломили ход, играли качественнее. Но, если быть объективным – игра равная, все решил стандарт.

У нас есть один день в неделю, когда мы исключительно работаем над стандартами. У меня были очень большие претензии к этому. Сейчас уже претензий нет – у нас Олег Николаевич Шелаев работает над этим. Иногда его ругаю, но сегодня похвалю. Забил Эдуард Козик – человек с такими габаритами, с такой крепостью, Эдик никак не мог забить, наконец забил свой первый гол. Он заслужил это своим трудом.

Тарас Степаненко вышел в старте из-за дисквалификации Элиаса Теллеса – я уже объяснял, что мы его брали как качественного футболиста, а не из-за пиара. У нас не получилось взять некоторых игроков в опорную зону по объективным и субъективным причинам. Мы поставили его в стартовый состав, он столько смог, столько и отработал. Его возраст, долго не играл, после травмы – он сегодня молодец. Тарас хорошо влился в коллектив – по человеческим качествам, по поведению. Но мы чувствовали, что его не хватит на всю игру».