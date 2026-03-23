23 марта 2026, 14:16 | Обновлено 23 марта 2026, 14:22
Реал подаст протест после мадридского дерби: досталось и Барселоне

«Сливочные» разъярены работой арбитров в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» подаст протест на судейство после победного матча против «Атлетико» в 29-м туре Ла Лиги (3:2).

Руководство «меренгов» не согласилось с красной карточкой Федерико Вальверде, которую уругваец получил на 77-й минуте за жесткую игру против Алехандро Баэны.

Главный судья матча – Хосе Луис Мунуэра Монтеро – без колебаний удалил игрока, чем вызвал возмущение функционеров «Реала».

Королевский клуб расценил фол Федерико как желтую карточку, но никак не как красную. Именно это удаление побудило «меренгов» начать расследование по поводу прозрачности судейства.

Также мадридцы обратили внимание на поединок своих конкурентов – «Барселоны», в котором каталонцы минимально обыграли «Райо Вальекано» в том же туре (1:0).

«Меренги» остались недовольны судейством в матче «сине-гранатовых» по двум причинам: Ламин Ямаль не получил вторую желтую карточку, а «Барселона» избежала назначения пенальти в свои ворота.

удаление (красная карточка) Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Атлетико Федерико Вальверде Алехандро Баэна Барселона Райо Вальекано Барселона - Райо Вальекано
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
icebeer
Збли эти нытики
