Усик обратился с требованием к Шевченко. Это подействовало
Александр поговорил с президентом УАФ по поводу судейства
Первый вице-президент «Полесья» Александр Усик ещё до официального назначения активно участвовал в делах клуба. По информации журналиста Игоря Бурбаса, он беседовал с президентом УАФ Андреем Шевченко накануне матча с ЛНЗ.
Сообщается, что звонок состоялся по просьбе президента «Полесья» Геннадия Буткевича — речь шла об обеспечении объективного судейства в матче в Черкассах.
В то же время перед игрой с «Динамо» такого контакта не было. В итоге матч сопровождался спорными решениями арбитров и вызвал резонанс.
Ранее Геннадий Буткевич и Александр Усик попросили навсегда дисквалифицировать Дениса Шурмана.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Накануне матча Украина – Швеция анализируем список наставника «тре крунур» Поттера
Марсио Азеведо решил прекратить играть в футбол на профессиональном уровне