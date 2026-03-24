Усик обратился с требованием к Шевченко. Это подействовало

Первый вице-президент «Полесья» Александр Усик ещё до официального назначения активно участвовал в делах клуба. По информации журналиста Игоря Бурбаса, он беседовал с президентом УАФ Андреем Шевченко накануне матча с ЛНЗ.

Сообщается, что звонок состоялся по просьбе президента «Полесья» Геннадия Буткевича — речь шла об обеспечении объективного судейства в матче в Черкассах.

В то же время перед игрой с «Динамо» такого контакта не было. В итоге матч сопровождался спорными решениями арбитров и вызвал резонанс.

Ранее Геннадий Буткевич и Александр Усик попросили навсегда дисквалифицировать Дениса Шурмана.