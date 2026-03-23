МЛС. Синчук сыграл в матче с 7 голами, Гэлакси не дожал Портленд

23 марта 2026, 07:38 | Обновлено 23 марта 2026, 07:42
Состоялись заключительные матчи уикенда в МЛС

В ночь с 22 на 23 марта в рамках регулярного чемпионата МЛС было сыграно четыре матча.

«Монреаль» в выездном матче с «Цинциннати» вышел вперед уже на 6-й минуте благодаря голу Кармоны, а в конце тайма команды обменялись взятиями ворот. За хозяев отличился Эченике, в ответ Овусу снова вывел канадцев вперед – 2:1.

На 52-й минуте Джаббари сравнял счет, а еще через восемь минут «Цинциннати» остался в меньшинстве из-за удаления Робинсона. На 64-й минуте Овусу реализовал пенальти, и «Монреаль» повел в счете, имея на одного игрока больше. Однако это не помогло гостям одержать победу, поскольку на 80-й минуте Барлоу восстановил равновесие, а в компенсированное время Денке принес победу хозяевам – 4:3.

В составе «Монреаля» 57 минут на поле провел Геннадий Синчук и получил желтую карточку.

«Портленд» в домашнем матче с «Гэлакси» вышел вперед на 13-й минуте благодаря голу Вельде. А еще через семь минут остался в меньшинстве – прямую красную карточку получил Миллер. В большинстве гости из Лос-Анджелеса сравняли счет усилиями Клаусса, но дожать соперника и одержать победу не сумели – 1:1.

МЛС. Регулярный чемпионат, 23 марта

Цинциннати – Монреаль – 4:3

Голы: Эченике, 40, Джаббари, 52, Барлоу, 80, Денке, 90+4 – Кармона, 6, Овусу, 45, 64 (пен)

Красная карточка: Робинсон, 60

Миннесота Юнайтед – Сиэтл Саундерс – 0:0

Портленд Тимберс – Лос-Анджелес Гэлакси – 1:1

Голы: Вельде, 13 – Клаусс, 30

Красная карточка: Миллер, 19

Сан-Диего – Реал Солт-Лейк – 2:2

Голы: Ингвартсен, 27, Дреер, 56 – Соланс, 17, Олатунджи, 85

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Клаусс (Лос-Анжелес Гэлакси), асcист Марко Ройс.
20’
Камаль Миллер (Портленд Тимберс) получает красную карточку.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоффер Вельде (Портленд Тимберс), асcист Энтони.
