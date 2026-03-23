МЛС. Синчук сыграл в матче с 7 голами, Гэлакси не дожал Портленд
Состоялись заключительные матчи уикенда в МЛС
В ночь с 22 на 23 марта в рамках регулярного чемпионата МЛС было сыграно четыре матча.
«Монреаль» в выездном матче с «Цинциннати» вышел вперед уже на 6-й минуте благодаря голу Кармоны, а в конце тайма команды обменялись взятиями ворот. За хозяев отличился Эченике, в ответ Овусу снова вывел канадцев вперед – 2:1.
На 52-й минуте Джаббари сравнял счет, а еще через восемь минут «Цинциннати» остался в меньшинстве из-за удаления Робинсона. На 64-й минуте Овусу реализовал пенальти, и «Монреаль» повел в счете, имея на одного игрока больше. Однако это не помогло гостям одержать победу, поскольку на 80-й минуте Барлоу восстановил равновесие, а в компенсированное время Денке принес победу хозяевам – 4:3.
В составе «Монреаля» 57 минут на поле провел Геннадий Синчук и получил желтую карточку.
«Портленд» в домашнем матче с «Гэлакси» вышел вперед на 13-й минуте благодаря голу Вельде. А еще через семь минут остался в меньшинстве – прямую красную карточку получил Миллер. В большинстве гости из Лос-Анджелеса сравняли счет усилиями Клаусса, но дожать соперника и одержать победу не сумели – 1:1.
МЛС. Регулярный чемпионат, 23 марта
Цинциннати – Монреаль – 4:3
Голы: Эченике, 40, Джаббари, 52, Барлоу, 80, Денке, 90+4 – Кармона, 6, Овусу, 45, 64 (пен)
Красная карточка: Робинсон, 60
Миннесота Юнайтед – Сиэтл Саундерс – 0:0
Портленд Тимберс – Лос-Анджелес Гэлакси – 1:1
Голы: Вельде, 13 – Клаусс, 30
Красная карточка: Миллер, 19
Сан-Диего – Реал Солт-Лейк – 2:2
Голы: Ингвартсен, 27, Дреер, 56 – Соланс, 17, Олатунджи, 85
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Симон Эхаммер из Швейцарии в семиборье набрал 6670 очков
Нил Клемент был задержан в Испании