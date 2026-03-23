Гол Степанова принес победу Утрехту: какая оценка и статистика у Артема

В рамках 28-го тура нидерландской Эредивизи «Утрехт» одержал уверенную победу над «Гоу Эхед Иглз» со счетом 2:0. Поединок состоялся 22 марта 2026 года на домашней арене «Утрехта».

Главным героем встречи стал украинский форвард хозяев Артем Степанов, который на 37-й минуте закрепил преимущество своей команды, установив окончательный результат. Для украинца это уже третий забитый мяч в четырех последних турах. Благодаря своей результативности Степанов второй раз за месяц был признан лучшим игроком матча.

Портал SofaScore оценил действия нападающего баллом 6.9.

Основные показатели Степанова в матче:

Голы: 1 (xG 0.47)

Удары (в створ): 3 (1)

Успешный дриблинг: 2 из 4 попыток

Касания мяча: 23

Дистанция проходов: более 54 метров