Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Гол Степанова принес победу Утрехту: какая оценка и статистика у Артема
Нидерланды
23 марта 2026, 05:39 | Обновлено 23 марта 2026, 05:40
423
0

Гол Степанова принес победу Утрехту: какая оценка и статистика у Артема

Главным героем встречи стал украинский форвард хозяев

23 марта 2026, 05:39 | Обновлено 23 марта 2026, 05:40
423
0
Гол Степанова принес победу Утрехту: какая оценка и статистика у Артема
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 28-го тура нидерландской Эредивизи «Утрехт» одержал уверенную победу над «Гоу Эхед Иглз» со счетом 2:0. Поединок состоялся 22 марта 2026 года на домашней арене «Утрехта».

Главным героем встречи стал украинский форвард хозяев Артем Степанов, который на 37-й минуте закрепил преимущество своей команды, установив окончательный результат. Для украинца это уже третий забитый мяч в четырех последних турах. Благодаря своей результативности Степанов второй раз за месяц был признан лучшим игроком матча.

Портал SofaScore оценил действия нападающего баллом 6.9.

Основные показатели Степанова в матче:

  • Голы: 1 (xG 0.47)
  • Удары (в створ): 3 (1)
  • Успешный дриблинг: 2 из 4 попыток
  • Касания мяча: 23
  • Дистанция проходов: более 54 метров
Артем Степанов Утрехт Гоу Эхед Иглс чемпионат Нидерландов по футболу
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем