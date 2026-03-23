Гол Степанова принес победу Утрехту: какая оценка и статистика у Артема
В рамках 28-го тура нидерландской Эредивизи «Утрехт» одержал уверенную победу над «Гоу Эхед Иглз» со счетом 2:0. Поединок состоялся 22 марта 2026 года на домашней арене «Утрехта».
Главным героем встречи стал украинский форвард хозяев Артем Степанов, который на 37-й минуте закрепил преимущество своей команды, установив окончательный результат. Для украинца это уже третий забитый мяч в четырех последних турах. Благодаря своей результативности Степанов второй раз за месяц был признан лучшим игроком матча.
Портал SofaScore оценил действия нападающего баллом 6.9.
Основные показатели Степанова в матче:
- Голы: 1 (xG 0.47)
- Удары (в створ): 3 (1)
- Успешный дриблинг: 2 из 4 попыток
- Касания мяча: 23
- Дистанция проходов: более 54 метров
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
