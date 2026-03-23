ФОТО. Как Неймар живет сейчас? Бразилец все показал

Неймар живет на широкую ногу даже по меркам топ-футболиста.

После карьеры в Бразилии, «Барселоне», ПСЖ и «Аль-Хиляле» он вернулся в «Сантос» и теперь проводит время с семьей, не отказывая себе в роскоши.

В своем новом YouTube-видео (первом за год) он показал 48 часов жизни: подготовку к матчу с «Коринтиансом», сам матч и восстановление. Ролик уже собрал миллионы просмотров.

Он проводит экскурсию по особняку с видом на море, огромным гаражом и суперкарами (включая Porsche), зоной отдыха с бильярдом и комнатами с футболками легенд – Пеле, Месси, Роналду, Роналдо, Мбаппе.

Есть и игровая комната с мощной техникой, подсветкой и всем для отдыха. На террасе - бассейн, рядом зона для загара. Он проводит время с дочерью, обедает и расслабляется.

Перед матчем – тренировка, стрижка и подготовка к дерби. «Сантос» сыграл 1:1, а Неймар признался, что разочарован результатом.

Команда идет низко в таблице, а сам Неймар пока не получает вызов в сборную Бразилии. Он тренируется, проходит восстановление и продолжает работать, надеясь снова получить шанс.

Несмотря на неудачи, его жизнь остается насыщенной – от вертолетов до футбольных шоу вроде Kings League, где он даже выходит на поле и забивает.