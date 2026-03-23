  Фаны Реала отметились дерзкими скандированиями в адрес игрока Атлетико
23 марта 2026, 02:55 | Обновлено 23 марта 2026, 02:58
Фаны Реала отметились дерзкими скандированиями в адрес игрока Атлетико

Маркос Льоренте стал объектом жесткого троллинга во время мадридского дерби

Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики мадридского «Реала» отметились ироничной кричалкой в адрес хавбека «Атлетико» Маркоса Льоренте в ходе поединка 29-го тура Ла Лиги (3:2).

На 19-й минуте встречи футболист был вынужден на время уйти за пределы поля из-за повреждения. Этому предшествовало падение игрока в штрафной площади после жесткого подката защитника «сливочных» Даниэля Карвахаля. В этот момент трибуны «Сантьяго Бернабеу» дружно затянули: «Льоренте, надень очки!»

Данный троллинг связан с недавним признанием Маркоса о том, что он использует солнцезащитные очки исключительно внутри помещений. «Это позволяет не пропускать лучи в глаза. Такова биология, а не просто мое предпочтение», – пояснял ранее игрок.

Маркос Льоренте Атлетико Мадрид Реал Мадрид Дани Карвахаль Реал - Атлетико чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Marca
