Туран хочет видеть в Шахтере основного вратаря Бешикташа – турецкие СМИ
Эрсин Дестаноглу может переехать в Украину или Германию, если не договориться с «черными орлами»
25-летний голкипер «Бешикташа» Эрсин Дестаноглу, являющийся основным кипером «черных орлов» в текущем сезоне, может покинуть команду уже летом.
По информации турецких источников, интерес к подписанию голкипера проявляет Арда Туран, который хочет видеть Дестаноглу среди своих подопечных в «Шахтере».
Помимо «горняков» интерес к Эрсину проявляют два неназванных клуба из немецкой Бундеслиги.
Контракт Дестаноглу с «Бешикташем» действует до 30 июня нынешнего года, и пока футболист не может согласовать со стамбульцами вопрос о его пролонгации, из-за чего летом сможет покинуть стан «черных орлов» свободным агентом.
Ранее сообщалось, что по завершении сезона «Бешикташ» подпишет голкипера «Манчестер Юнайтед» Алтая Байындыра.
ÖZEL | Arda Turan, Beşiktaş’ın kalecisi Ersin Destanoğlu’nu Shaktar’a transfer etmek istiyor.— A BILA (@abilasports) March 22, 2026
Ersin için Bundesliga’dan 2 takımın da ilgisi bulunuyor. pic.twitter.com/BBhCLqNibI
