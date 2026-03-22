Туран хочет видеть в Шахтере основного вратаря Бешикташа – турецкие СМИ

25-летний голкипер «Бешикташа» Эрсин Дестаноглу, являющийся основным кипером «черных орлов» в текущем сезоне, может покинуть команду уже летом.

По информации турецких источников, интерес к подписанию голкипера проявляет Арда Туран, который хочет видеть Дестаноглу среди своих подопечных в «Шахтере».

Помимо «горняков» интерес к Эрсину проявляют два неназванных клуба из немецкой Бундеслиги.

Контракт Дестаноглу с «Бешикташем» действует до 30 июня нынешнего года, и пока футболист не может согласовать со стамбульцами вопрос о его пролонгации, из-за чего летом сможет покинуть стан «черных орлов» свободным агентом.

Ранее сообщалось, что по завершении сезона «Бешикташ» подпишет голкипера «Манчестер Юнайтед» Алтая Байындыра.