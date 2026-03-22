Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Туран хочет видеть в Шахтере основного вратаря Бешикташа – турецкие СМИ
Украина. Премьер лига
4

Эрсин Дестаноглу может переехать в Украину или Германию, если не договориться с «черными орлами»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрсин Дестаноглу

25-летний голкипер «Бешикташа» Эрсин Дестаноглу, являющийся основным кипером «черных орлов» в текущем сезоне, может покинуть команду уже летом.

По информации турецких источников, интерес к подписанию голкипера проявляет Арда Туран, который хочет видеть Дестаноглу среди своих подопечных в «Шахтере».

Помимо «горняков» интерес к Эрсину проявляют два неназванных клуба из немецкой Бундеслиги.

Контракт Дестаноглу с «Бешикташем» действует до 30 июня нынешнего года, и пока футболист не может согласовать со стамбульцами вопрос о его пролонгации, из-за чего летом сможет покинуть стан «черных орлов» свободным агентом.

Ранее сообщалось, что по завершении сезона «Бешикташ» подпишет голкипера «Манчестер Юнайтед» Алтая Байындыра.

Бешикташ Шахтер Донецк Арда Туран трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Sport.ua
maksimisgreat
А я не хочу видеть Турана в Шахтёре.
+2
Demid Romanchik
🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆🦆
+1
zzg77
А нам не потрібен Туран!
0
Boodya
В принципі не український же футбол йому розвивати😂 Якщо це не качка, звичайно
0
