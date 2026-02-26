Голкипер Манчестер Юнайтед перейдет в турецкий гранд

Вратарь «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Турции Алтай Байындыр летом пополнит ряды «Бешикташа». Об этом информирует издание Fanatik.

Согласно сведениям источника, турецкий гранд уже договорился с игроком о деталях контракта. На начальном этапе переговоров речь шла о годовом окладе в размере 3 млн евро, однако в конечном счете стороны утвердили сумму в 2 млн евро. Руководство «красных дьяволов» дало согласие на трансфер голкипера за 5 млн евро. Футболист прибудет в расположение нового клуба сразу после начала летней трансферной кампании.

В нынешнем сезоне Алтай Байындыр выходил на поле в шести поединках, в которых пропустил 11 мячей. На профессиональном уровне вратарь ранее защищал цвета «Анкарагюджю» и «Фенербахче».