Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Голкипер Манчестер Юнайтед перейдет в турецкий гранд
Англия
26 февраля 2026, 03:03 | Обновлено 26 февраля 2026, 03:05
Голкипер Манчестер Юнайтед перейдет в турецкий гранд

Алтай Байындыр летом пополнит ряды Бешикташа

Голкипер Манчестер Юнайтед перейдет в турецкий гранд
Twitter (Фабрицио Романо)

Вратарь «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Турции Алтай Байындыр летом пополнит ряды «Бешикташа». Об этом информирует издание Fanatik.

Согласно сведениям источника, турецкий гранд уже договорился с игроком о деталях контракта. На начальном этапе переговоров речь шла о годовом окладе в размере 3 млн евро, однако в конечном счете стороны утвердили сумму в 2 млн евро. Руководство «красных дьяволов» дало согласие на трансфер голкипера за 5 млн евро. Футболист прибудет в расположение нового клуба сразу после начала летней трансферной кампании.

В нынешнем сезоне Алтай Байындыр выходил на поле в шести поединках, в которых пропустил 11 мячей. На профессиональном уровне вратарь ранее защищал цвета «Анкарагюджю» и «Фенербахче».

Алтай Байындыр Бешикташ Манчестер Юнайтед трансферы Фенербахче
Михаил Олексиенко Источник: Fanatik
