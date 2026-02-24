Экс-капитан МЮ: «Клубу необходимо ускорить поиски нового тренера»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл убежден, что руководству клуба следует сосредоточиться на поиске тренера топ-уровня, а не спешить с утверждением Майкла Каррика на постоянной основе.

«Клубу необходимо ускорить поиски нового тренера, так как текущие результаты остаются непредсказуемыми. Однако определенные обстоятельства, такие как продление контракта Томаса Тухеля со сборной Англии, существенно ограничивают список доступных кандидатов.

Это, безусловно, играет на руку Каррику. Если ему удастся вывести команду в Лигу чемпионов, вокруг его возможного назначения поднимется настоящий ажиотаж», – отметил Невилл.

Невилл подчеркнул, что его позиция не связана с личной неприязнью: «Я прекрасно отношусь к Майклу и очень его ценю. Но «Манчестер Юнайтед» обязан выбирать из лучших мировых специалистов.

Предыдущий опыт с молодыми и недостаточно искушенными тренерами оказался неудачным. Назначение Сульшера как легенды клуба не принесло желаемого эффекта. Поэтому сейчас главная задача – минимизировать риски при выборе», – подытожил эксперт.