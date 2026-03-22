Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Холанд не забил и в 9-м финале. Кто является лучшим бомбардиром Ман Сити?
Англия
22 марта 2026, 21:24 |
159
0

Холанд не забил и в 9-м финале. Кто является лучшим бомбардиром Ман Сити?

Норвежец продолжил свою безголевую серию в решающих матчах разных турниров

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд не смог отличиться голом и в 9-м своем финале в составе Манчестер Сити.

Безголевая серия Эрлинга Холанда в финальных матчах разных турниров в составе Манчестер Сити (9)

  • 2022: Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:3 (Хулиан Альварес)
  • 2023: Кубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:1 (Илкай Гюндоган – дубль)
  • 2023: Лига чемпионов, Манчестер Сити – Интер – 1:0 (Родри)
  • 2023: Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Арсенал – 1:1 (1:4 – по пенальти, Коул Палмер)
  • 2023: Суперкубок УЕФА, Манчестер Сити – Севилья – 1:1 (5:4 – по пенальти, Коул Палмер)
  • 2024: Кубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2 (Жереми Доку)
  • 2024: Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:1 (7:6 – по пенальти, Бернарду Силва)
  • 2025: Кубок Англии, Манчестер Сити – Кристал Пелас – 0:1
  • 2026: Кубок английской лиги, Манчестер Сити – Арсенал – 2:0 (Нико О'Райли – дубль)

Героем сегодняшнего финала Кубка английской лиги стал Нико О'Райли, в активе которого дубль.

Англичанин сразу вошел в список лучших бомбардиров Манчестер Сити в финалах разных турниров под руководством Пепа Гвардиолы.

Лучшие бомбардиры Манчестер Сити в финалах разных турниров под руководством Пепа Гвардиолы

  • 2 – Илкай Гюндоган (Германия)
  • 2 – Габриэл Жезус (Бразилия)
  • 2 – Рахим Стерлинг (Англия)
  • 2 – Давид Силва (Испания)
  • 2 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 2 – Родри (Испания)
  • 2 – Коул Палмер (Англия)
  • 2 – Нико О'Райли (Англия)
статистика Эрлинг Холанд Манчестер Сити Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Габриэл Жезус Рахим Стерлинг Серхио Агуэро Нико О'Райли
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем