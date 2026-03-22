Холанд не забил и в 9-м финале. Кто является лучшим бомбардиром Ман Сити?
Норвежец продолжил свою безголевую серию в решающих матчах разных турниров
Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд не смог отличиться голом и в 9-м своем финале в составе Манчестер Сити.
Безголевая серия Эрлинга Холанда в финальных матчах разных турниров в составе Манчестер Сити (9)
- 2022: Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:3 (Хулиан Альварес)
- 2023: Кубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:1 (Илкай Гюндоган – дубль)
- 2023: Лига чемпионов, Манчестер Сити – Интер – 1:0 (Родри)
- 2023: Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Арсенал – 1:1 (1:4 – по пенальти, Коул Палмер)
- 2023: Суперкубок УЕФА, Манчестер Сити – Севилья – 1:1 (5:4 – по пенальти, Коул Палмер)
- 2024: Кубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2 (Жереми Доку)
- 2024: Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:1 (7:6 – по пенальти, Бернарду Силва)
- 2025: Кубок Англии, Манчестер Сити – Кристал Пелас – 0:1
- 2026: Кубок английской лиги, Манчестер Сити – Арсенал – 2:0 (Нико О'Райли – дубль)
Героем сегодняшнего финала Кубка английской лиги стал Нико О'Райли, в активе которого дубль.
Англичанин сразу вошел в список лучших бомбардиров Манчестер Сити в финалах разных турниров под руководством Пепа Гвардиолы.
Лучшие бомбардиры Манчестер Сити в финалах разных турниров под руководством Пепа Гвардиолы
- 2 – Илкай Гюндоган (Германия)
- 2 – Габриэл Жезус (Бразилия)
- 2 – Рахим Стерлинг (Англия)
- 2 – Давид Силва (Испания)
- 2 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 2 – Родри (Испания)
- 2 – Коул Палмер (Англия)
- 2 – Нико О'Райли (Англия)
Most goals scored for Man City in major cup finals since Pep Guardiola took charge:— Squawka (@Squawka) March 22, 2026
◎ 2 - İlkay Gündoğan
◎ 2 - Gabriel Jesus
◎ 2 - Raheem Sterling
◎ 2 - David Silva
◎ 2 - Sergio Aguero
◎ 2 - Rodri
◉ 2 - Nico O'Reilly 🆕
Welcome to the club. 🤝 pic.twitter.com/bXpUA0kjlJ
