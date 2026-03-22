Холанд не забил и в 9-м финале. Кто является лучшим бомбардиром Ман Сити?

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд не смог отличиться голом и в 9-м своем финале в составе Манчестер Сити.

Безголевая серия Эрлинга Холанда в финальных матчах разных турниров в составе Манчестер Сити (9)

2022: Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:3 (Хулиан Альварес)

2023: Кубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:1 (Илкай Гюндоган – дубль)

2023: Лига чемпионов, Манчестер Сити – Интер – 1:0 (Родри)

2023: Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Арсенал – 1:1 (1:4 – по пенальти, Коул Палмер)

2023: Суперкубок УЕФА, Манчестер Сити – Севилья – 1:1 (5:4 – по пенальти, Коул Палмер)

2024: Кубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2 (Жереми Доку)

2024: Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:1 (7:6 – по пенальти, Бернарду Силва)

2025: Кубок Англии, Манчестер Сити – Кристал Пелас – 0:1

2026: Кубок английской лиги, Манчестер Сити – Арсенал – 2:0 (Нико О'Райли – дубль)

Героем сегодняшнего финала Кубка английской лиги стал Нико О'Райли, в активе которого дубль.

Англичанин сразу вошел в список лучших бомбардиров Манчестер Сити в финалах разных турниров под руководством Пепа Гвардиолы.

Лучшие бомбардиры Манчестер Сити в финалах разных турниров под руководством Пепа Гвардиолы

2 – Илкай Гюндоган (Германия)

2 – Габриэл Жезус (Бразилия)

2 – Рахим Стерлинг (Англия)

2 – Давид Силва (Испания)

2 – Серхио Агуэро (Аргентина)

2 – Родри (Испания)

2 – Коул Палмер (Англия)

2 – Нико О'Райли (Англия)