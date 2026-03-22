В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил

В четверг, 26 марта, состоится полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ряд футболистов начинают прибывать в лагерь главной команды страны. После матча «ПСЖ» в Лиге 1 в расположение сборной прибыл центральный защитник Илья Забарный – самый дорогой украинский футболист по версии Transfermarkt (50 млн евро).

Футболист отличился интересным стилем одежды и поразил одноклубников.

В этом сезоне Илья Забарный провел на клубном уровне за «ПСЖ» 29 матчей, в которых ему удалось забить один гол.