В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Илья Забарный прибыл в расположение команды
В четверг, 26 марта, состоится полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Украины и Швеции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.
Ряд футболистов начинают прибывать в лагерь главной команды страны. После матча «ПСЖ» в Лиге 1 в расположение сборной прибыл центральный защитник Илья Забарный – самый дорогой украинский футболист по версии Transfermarkt (50 млн евро).
Футболист отличился интересным стилем одежды и поразил одноклубников.
В этом сезоне Илья Забарный провел на клубном уровне за «ПСЖ» 29 матчей, в которых ему удалось забить один гол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах уступила Хейли Баптист в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в США
На Франа Фернандеса, похоже, никто всерьез во Львове не рассчитывает…