Забарный взял слово после разгромной победы ПСЖ над Ниццей в Лиге 1

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный лаконично отреагировал на победу своей команды над Ниццей (4:0) в 27 туре французской Лиги 1.

«+3, «сухой» матч, работа выполнена», – написал Илья на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 ПСЖ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 60 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей.