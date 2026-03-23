Известная модель: «Из-за этого я заблокировала Мудрика»

Известная модель и инфлюенсерша Джордин Джонс прокомментировала совместную поездку в Диснейленд в Париже вместе с украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком:

«6 месяцев назад этот парень засыпал меня сообщениями и пригласил меня в Диснейленд в Париже, поэтому... Я его заблокировала. 6 месяцев спустя... Я рада, что разблокировала тебя, Михаил 😘».

Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. Ранее сообщалось, что он рассматривает возможность подачи иска против Украинской ассоциации футбола.