Англия23 марта 2026, 19:13 |
419
0
Известная модель: «Из-за этого я заблокировала Мудрика»
Джордин Джонс поначалу не отвечала на ухаживание Михаила
Известная модель и инфлюенсерша Джордин Джонс прокомментировала совместную поездку в Диснейленд в Париже вместе с украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком:
«6 месяцев назад этот парень засыпал меня сообщениями и пригласил меня в Диснейленд в Париже, поэтому... Я его заблокировала. 6 месяцев спустя... Я рада, что разблокировала тебя, Михаил 😘».
Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. Ранее сообщалось, что он рассматривает возможность подачи иска против Украинской ассоциации футбола.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
23.03.2026, 10:43 46
22.03.2026, 08:20 13
22.03.2026, 18:49 9
23.03.2026, 05:58 4
22.03.2026, 23:58 16
22.03.2026, 16:40 14
22.03.2026, 08:46 1